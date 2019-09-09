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Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine ortak oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ’09.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine ortak oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ’09.09.2019’ tarihinde evliliğe ilk adımı atan Tuba-Oğuzhan çiftinin nikahı kıyarken, yeni evlenen çiftlere mutluluklar diledi.


Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 10 çift, 09.09.2019 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Aylar öncesinde ’09.09.2019’ tarihinde nikahlarını kıydırmak için başvuran çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren Battalgazi Belediyesi evlendirme dairesine gelerek hayatlarını birleştirdiler. Evliliklerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen Tuba-Oğuzhan çiftinin nikahlarını kıyan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder," Evlilik müessesi kutsal bir müessese. Allah’ın emri peygamberimizin sünneti aslında evliliğe anlam ve önem kazandırma adına, bir güne sığdırmamız mümkün değil. Çünkü;Allahın emri ve peygamberimizin sünneti olması vesilesi ile kutsi bir görev. Bugünü anlamlaştıran belki tarihler günler ayların yılların aynı güne gelmesi, gençlerimiz arasında ayrı bir anlam ve önem ifade ediyor. Evlilikte önemli olan evliliğin kutsiyetine sahip çıkmak, birbirimize sabretmek, birbirimize tahammül etmek ve bir ömür boyu birbirimize tahammül etmektir. Biz tüm evli çiftlerimize şunu ifade ediyoruz; hayat paylaşmaktır, zorluklarda paylaşılmalı, kolaylıklarda paylaşılmalı. Bunlar paylaşılınca bir anlam ve birliktelik uzun süre devam ediyor. Ailelere de anne ve babalara da çok önemli görevler düşüyor. Anne ve babaların evlilikleri sürdürme adına çaba ve gayret sarf etmeleri lazım. Evliliklerin ayrılmaya doğru ilerlediği anlarda ana babalar araya girerek bunu engellemeleri gerekiyor. Evlilik müessesinin gittikçe eski anlam ve önemini yitirdiğini görüyoruz. Eşler arasında yaşanan sıkıntılar, eşler arasındaki kavga ve öldürme olayları biz bunların hepsini dışlıyoruz ve diyoruz ki her gününüz her anınız böyle mutlu olsun. Nasıl ki 09.09.2019’a özel bir anlam atfediliyorsa, evliliğe de bu anlam atfedilmesi lazım. Sizleri tebrik ediyoruz. Evlilik için esas amaçlardan olan nesli devam ettirmek, güzel nesil oluşturmak, güzel nesil meydana getirmektir. Bu anlamda diyoruz ki, Rabb’im sizlere salih ve saliha vatanını, milletini seven kültürüne, dinine, örfüne bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah hayırlı eylesin” diye konuştu.


Attıkları imzayla dünya evine giren Tuba-Oğuzhan çifti, ise 3 ay önce bugün için randevu aldıklarını, unutulması zor bir tarihte evlendikleri için de mutlu olduklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
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