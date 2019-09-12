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Başkan Güder, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Battalgazi Belediyesi cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
Başkan Güder, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Battalgazi Belediyesi cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Battalgazi’yi kendi mazisine layık bir görünüme kavuşturmak için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibi, Çamur ve toprak içinde bulunan Hanımın Çiftliği Mahallesi’ndeki Mahalle sakinlerini sıcak asfaltla buluşturdu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekibiyle birlikte Hanımın Çiftliği Mahallesi Akanlar Sokak’ta yapılan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hanımın Çiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez," Sayın başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Görüyoruz ki ilçemizde hizmetler hız kazandı. İnşallah mahallemizin sorunları bu çalışmalar ile bitecek. Ben Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder beyefendiye ve ekibine hizmetlerinden dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.


Hanımın Çiftliği bölgesinin tüm hizmetleri hak ettiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ise “Seçimlerden önce biz bu bölgeleri gezerken, Malatya’da şöyle bir algı vardı. Çevre yolunun altına herhangi bir hizmet götürülmüyor, oradaki insanların üvey evlat konumunda olduğu bir algısı vardı. Bizlerde böyle bir algıyı yıkma adına çalışmalarımızı, hizmetlerimizi özellikle Hanımın Çiftliği, Orduzu ve çevre yolunun altının altındaki bölgelere ayırdık” ifadelerine yer verdi.


Bu bölgenin hizmeti hak ettiğini düşündüklerini belirten Güder, “Hanımın Çiftliği bölgemiz tüm hizmetleri hak ediyor. Arkadaşlarımız bu bölgede 10 bin dönüm arazinin imar çalışmalarını son aşamaya getirdi. Umut ediyoruz ki bu ayın sonunda inşallah 1/5 binliği onaylanmış olacak. 1/5 binliği onaylandıktan sonra ivedi bir şekilde 1/binlik kısmının da çözümü tamamlanarak, yol yapımı ve alt yapının tamamlanmasının ardından çalışmalarımızı MASKİ Genel Müdürümüz ile görüşmeler neticesinde hızlı bir şekilde kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.


Üst yapısı ve alt yapısı tamamlanan yolların uzun süre kullanılacağını kaydeden Güder, “Asfaltlama çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu bölgeye hem imar, hem alt hem de üst yapı ile birlikte doğalgazımızı da Hanımın Çiftliğine kazandırmış olacağız. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
  1. doğa

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