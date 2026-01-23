Başkan Görgel: Tüm Ekiplerimizle Sahadayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bugün öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle sahada ve koordinasyon merkezlerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yürütülen çalışmaları yerinde takip etmek amacıyla Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek şehir genelindeki son durumu anbean inceledi. Başkan Görgel, merkezde bulunan 264 kameradan şehir merkezi ve 11 ilçedeki ana arterler, bulvarlar, kavşaklar, cadde ve sokaklardaki yol durumunu canlı olarak izledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Gökhan Başpınar’dan detaylı bilgiler alan Başkan Görgel; kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarının sürdürüldüğü noktalar, yağışın yoğunlaştığı bölgeler ve trafik akışının yavaşladığı güzergâhlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“Şehrimizin Her Köşesinde Tüm İmkanlarımızla Sahadayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev başında. Trafik Yönetim Merkezimiz aracılığıyla şehir genelindeki yol durumunu anlık olarak takip ediyor, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahalede bulunuyoruz. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm imkânlarımızla sahadayız” ifadelerini kullandı.