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Siyaset

Başkan Gezer gençlerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve yeni üyeler ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:53:19 -
Başkan Gezer gençlerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve yeni üyeler ile bir araya geldi.


AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yeni genç üyeler ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Genel merkezin kararı ile kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Gezer, bu kapsamda İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve yeni üyelerle bir araya geldiklerini söyledi. Gezer, "Genel merkezimizin almış olduğu kararla birlikte çalışmalarımızı hızlandırdık. Partimize yeni katılan gençlerle bir araya geldik. Partimizin politikalarını ve çalışmalarımızı paylaştık. Partimize yeni genç üyeler kazandırmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte yürüyecek olan gençlerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

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