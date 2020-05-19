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Başkan Geylani’den Kadir Gecesi mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:57:24 -
Başkan Geylani’den Kadir Gecesi mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, Rabbimizin ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğunu müjdelediği Kadir Gecenizi tebrik eder, bu mübarek gecenin İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim" dedi.

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