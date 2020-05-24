Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Ramazan ayı boyunca sıcak yemek, ekmek, gıda kolisi ve maske dağıttı.

Tatvan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca, ihtiyaç sahiplerine ve korona virüsünden etkilenenlere sıcak yemek, gıda kolisi, ekmek ve esnaf ile vatandaşlara da maske dağıtımı yapıldı.

Tatvan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca toplam 90 bin kişilik sıcak yemek, 5 bin gıda yardımı kolisi, 90 bin ekmek, 100 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Ramazan ayında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ramazan ayı çalışmalarını değerlendirerek, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu;

“Bu yıl Ramazan ayımız biraz buruk geçti. Dünya ile birlikte ülkemizi saran kıorona virüs salgınından dolayı Ramazan ayı boyunca sofralarımızda bir araya gelemedik. Ama belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Evinden çıkamayan, hasta, ihtiyaç sahibi, yemek yapamayan, yalnız kalan tüm vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıttık. Ramazan ayı boyunca devam eden sıcak yemek dağıtımı kapsamında günlük 3 bin kişilik sıcak yemek dağıttık. Sıcak yemeklerin hazırlanması ve dağıtımını Türk Kızılayı Tatvan Şubesi ile birlikte gerçekleştirildi. Virüsten dolayı çalışamayan, mağdur olan vatandaşlarımız için de gıda kolisi yardımı gerçekleştirdik. Toplamda 5 binin üzerinde gıda kolisi yardımı gerçekleştirmiş olduk. Virüs tedbirleri kapsamında ise, 100 bin civarında bez maske üretip, esnaf ve vatandaşlar ile kurumlara dağıttık. Günlük 3 bin ekmek dağıtımımız devam ediyor. Virüs süreci ve Ramazan ayı boyunca sürekli vatandaşlarımızın ihtiyaçları, sorun ve sıkıntılarını giderme konusunda çalışmalar yürüttük. Tatvan Belediyesi olarak bu süreli en az hasarla ve en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Tüm hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”