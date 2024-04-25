Başkan Gençay genç sporcuları ağırladı

11-13 Aralık 2023 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden Erdem Günay Atacan, şampiyonadan başarılarla döndü. Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci, 100 metre kelebek kategorisinde ikinci ve 100 metre serbest stilde üçüncü olan ve 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Didimli Atacan, Antrenörü Ali Turan ile Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı makamında ziyaret etti. Özel sporcu Erdem Günay Atacan’ın şampiyonluk sevincini paylaşan ve başarılarından dolayı tebrik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sporcuya her konuda destek olacaklarını belirtti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediyemizde, sporcu Erdem Günay Atacan ve değerli antrenörü Ali Turan’ı misafir ettik. 11-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen hemşehrilimiz Erdem Günay Atacan’ı başarılarından dolayı kutluyor, daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

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