Başkan Geçit, '7 bin 300 öğrenciye sıfır atık eğitimi verdik'

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği halinde çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla okullarda yürüttüğü eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Öğrencilerin erken yaşlarda çevre duyarlılığı kazanmasını hedefleyen eğitimlerde; geri dönüşümün önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları, enerji tasarrufu, doğal kaynakların korunması gibi konularda teorik ve interaktif sunumlar gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in göreve geldiği günden bugüne kadar 7 bin 300 öğrenciye verilen eğitimlerde ayrıca günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu davranışlar örneklerle anlatılıyor. Eğitimlerde öğrencilere geri dönüştürülebilir atıkları doğru şekilde ayrıştırması öğretilirken, örnek materyaller üzerinden günlük hayatta yapılabilecek basit ama etkili çevre koruma yöntemlerini paylaşılıyor.

Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap bölümleri sayesinde eğitimler interaktif ve eğlenceli bir atmosfere dönüşüyor.

İlçe genelinde yürütülen farkındalık çalışmaları sayesinde öğrenciler hem çevreye karşı daha bilinçli hale geliyor hem de aileleri aracılığıyla toplumsal farkındalığın genişlemesine katkı sağlıyor. Eğitim çalışmaları aynı zamanda atık pil toplama kampanyaları, geri dönüşüm yarışmaları ve atık malzemelerden proje tasarım yarışmaları gibi uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, daha yaşanabilir bir dünya için çevresel projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederken, son 1,5 yılda 7 bin 300 öğrenciye çevre eğitimi vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerine olan desteklerini artırdıklarını söyledi.

Eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurgularken, “Sıfır Atık bilincinin temelinde geleceğe karşı duyduğumuz sorumluluk yatıyor. Bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılması, sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğaya saygılı, bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir öğrencimizin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesi, Yeşilyurt’un daha temiz, daha yaşanabilir bir ilçe olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Okullarımızda ki eğitim çalışmaları sayesinde gelecek nesillerde sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için atılan her adımı önemsiyoruz. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi, sürdürülebilir yaşam kültürünün toplum geneline yayılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.