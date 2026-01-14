  • İSTANBUL
Spor
8
Yeniakit Publisher
Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Olmayacak şey oldu ve Lookman için helal olsun dedirten Türkiye hamlesi geldi artık...

#1
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Corriere dello Sport'a göre Galatasaray, Ademola Lookman kendisine garanti edilen maaştan oldukça etkilenmiş durumda. Il Mattino'ya göre ise Galatasaray için kilit nokta Lookman'ın ikna edilmesi. Yani İtalyanların kafası fazlaca karışmış durumda.

#2
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Galatasaray yönetimi adına Abdullah Kavukçu, Süper Kupa'nın kaybedilmesinden sonra oluşan kara bulutları transferle dağıtmak için Milano'da...

#3
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

İtalyan basını da bunu fırsat bilip sayfalarını dolduruyor. Hem Corriere della Sport hem de Il Mattino sarı-kırmızılıların Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için Milano'da masaya oturduğunu duyurdu.

#4
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Corriere dello Sport'a göre Lookman, Galatasaray ile bir süredir gizli temas halinde. Nijeryalı, kendisine teklif edilen garanti maaştan etkilendi.

#5
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Ancak transferin önündeki en büyük engel, Atalanta'nın yıldız oyuncusu için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etmesi. Sarı-kırmızılıların şu an için masaya koyduğu rakamın 25 milyon Euro civarında.

#6
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Il Mattino gazetesi de Galatasaray'ın, Atalanta yönetimini ikna etmek için yoğun mesai harcadığını yazdı. Gazeteye göre, kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken sürecin asıl belirleyicisi Lookman'ın kulübüne yapacağı "ayrılmak istiyorum" baskısı olacak.

#7
Foto - Türkiye kararı değişebilir artık! Galatasaray, Lookman'ı etkiledi: Anlaştılar iddiası mı?

Transferin bir diğer ilginç boyutu da Victor Osimhen ile Lookman arasındaki ilişki. İkili arasında bir soğukluk olduğu, Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan takım arkadaşını kıskandığı biliniyor.

