Böyle damat olmaz olsun! Öfkeli damat kayınbabasının aracını parçaladı

Asılsız ihbarlar neticesinde geçtiğimiz yıl Haziran ayında gözaltına alınan ve 3 ay boyunca cezaevinde kalan Sokak Hayvanları Koruma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, damadının gazabına uğradı. Edinilen bilgilere göre; Elçin Yasin Yılmaz’ın cezaevinde tutuklu bulunduğu süreçte, kızı İlhan Nur Kaba ile evli olan damat Ömer Faruk Kaba’nın kayınbabasına ait araçların parçalandığı ortaya çıktı. Park halindeki panelvan aracı devasa kaldırım taşları ile parçalayan öfkeli damadın, bununla yetinmeyerek Yılmaz’ın çocuklarını, eski eşini ve diğer aile bireylerini de tehdit ettiği öne sürüldü.

DAMADA SUÇ DUYURUSU

Yaşanan olaylar üzerine harekete geçen SOHAYKO Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz’ın sorumlular hakkında şikâyette bulunduğu belirtilirken, öfkeli damadın halen ölüm tehditleri savurduğu belirtildi. Ayrıca, hayati tehlike altında olduğu belirtilen Yılmaz’ın; damadı, kızı ve damadının erkek kardeşi hakkında da tehdit ve güvenlik gerekçesiyle şikâyetçi olduğu bildirildi. Akit’in ele geçirdiği görüntüler, tehdit, şiddet ve sindirme iddialarının boyutunu gözler önüne sererkeni kamuoyu damat Ömer Faruk Kaba ve ailesinin karıştığı saldırının tüm yönleriyle soruşturulmasının önemine dikkat çekiyor.