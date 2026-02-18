Başkan Ferhat Erol'dan 'Kestele Değer' yatırımlar

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, İlçenin bugününü ve yarınını şekillendiren, her mahallesine dokunan yatırımlar, sosyal projeler ve altyapı hamlelerini tanıtmak üzere basın toplantısı düzenledi. Başkan Erol, düzenlediği basın toplantısında Kestel’de hayata geçirilen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve planlanan projeleri geniş bir çerçevede ele alırken, ilçenin gelişim vizyonu ve hizmet öncelikleri detaylarıyla da paylaştı.

Bir otelde düzenlenen programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un yanı sıra Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Doruk, AK Parti Bursa İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, birim müdürleri ve gazeteciler katıldı.

Başkan Erol, yapılan ve yapılacak olan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, “Kestelimizi daha iyi noktaya taşıma adına hep beraber merkezini imar ve ihya ederek, çalışmalarımıza devam edeceğiz’ dedi.

Basın toplantısı, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından soru–cevap bölümüyle sona erdi.

-BAŞKAN EROL, TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELERİ ANLATTI

ONAYLANAN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Saitabat, Barakfakih, Gölcük ve Orhaniye mahallelerini kapsayan revizyon uygulama imar planlarının onaylandığını ifade etti. Planlı kentleşmeyi yalnızca yeni yapılaşmayı yönetmek olarak görmediklerini belirten Erol, bu sürecin aynı zamanda mülkiyet güvenliğini güçlendiren ve kentsel gelişimi sürdürülebilir bir zemine oturtan bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.

Erol, mülkiyet yapısı ile imar düzeni arasında bütüncül bir uyum sağlandığını, hak sahipliğinin netleştirildiğini ve ilçede düzenli, güvenli ve nizamlı bir yapılaşma zemininin oluşturulduğunu vurguladı. Bu çalışmalarla hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verildiğini hem de yarının Kestel’inin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirtti.

KIRSAL MAHALLELER PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

AKSU, ALAÇAM, ÇATALTEPE, KAYACIK, KAZANCI, SAYFİYE, ŞEVKETİYE, SEYMEN VE SERME

Kestel’de yıllardır biriken plan kaynaklı sorunların görmezden gelinmediğini belirten Başkan Erol, dokuz kırsal mahalleyi kapsayan plan notu değişikliğiyle uygulamada yaşanan karışıklıkların giderildiğini ifade etti. Büyükşehir Meclisi kararları ve yönetmelik değişikliklerinden doğan uyumsuzlukların sahaya uygun hale getirildiğini söyleyen Erol, meskûn konut alanlarında toplam inşaat alanının yüzde 30 artırılarak vatandaşların haklarının güçlendirildiğini belirtti.

Bu düzenleme sayesinde mülkiyetin daha net hale geldiğini ve yapılaşmanın önünün açıldığını dile getiren Erol, amaçlarının plansız büyüme değil, sağlıklı ve kontrollü gelişim olduğunu vurguladı.

KOZLUÖREN MAHALLESİ KÖY GELİŞME REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

Kozluören Mahallesi’nde 27,74 hektarlık proje alanında hazırlanan köy gelişme revizyon uygulama imar planına ilişkin bilgi veren Başkan Erol, proje kapsamında 506 adet villa imarlı parsel oluşturulduğunu ifade etti. Çalışmada 20,47 hektar konut alanının yanı sıra 30 bin 358,58 metrekare yeşil alan, 7 bin 627,70 metrekare çocuk oyun alanı, 20 bin 614,53 metrekare sosyal tesis alanı, 1.501,66 metrekare ticaret alanı, 5 bin 238,68 metrekare özel eğitim alanı, 3 bin 256,76 metrekare cami alanı ve 4 bin 65,28 metrekare spor alanının planlandığını belirtti.

Kozluören’de köy dokusunu koruyarak planlı büyümeyi esas aldıklarını vurgulayan Erol, konut, sosyal donatı, yeşil alan ve ibadet alanlarının dengeli bir şekilde planlandığını, böylece günlük ihtiyaçların mahalle içinde karşılanabilir hale geldiğini kaydetti. Toplam 277 bin metrekarelik alanda sağlıklı bir yerleşim düzeni oluşturulduğunu ifade eden Erol, Kozluören’in geleceğinin bugünden güvence altına alındığını söyledi.

TAPU TESLİM TÖRENLERİ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, belediye tarafından hayata geçirilen parselasyon uygulamalarıyla mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Bu çalışmaların planlı, düzenli ve sağlıklı bir kentleşme sürecine önemli katkı sağladığını belirten Erol, gerçekleştirilen tapu teslim törenleriyle vatandaşların mülkiyet haklarının güvence altına alındığını kaydetti.

Başkan Erol, parselasyon uygulamalarının Vani Mehmet Mahallesi Beşevler Mevkii başta olmak üzere Orhaniye, Sayfiye ve Alaçam Mahalleleri’nde başarıyla tamamlandığını belirtti. Yapılan tapu teslimleriyle şehircilik anlayışında önemli bir adım daha atıldığını vurgulayan Erol, mülkiyetin netleşmesinin kent düzenine doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

PARSELASYON ÇALIŞMALARI

Yeni Mahalle, Kale Mahallesi, Serme Mahallesi, Barakfakih Mahallesi ve Seymen Mahallesi’nde parselasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Erol, bu çalışmalarla birlikte sınırların netleştiğini ve belirsizliklerin ortadan kaldırıldığını belirtti. Vatandaşların artık arsalarının yerini ve haklarını net bir şekilde bildiğini dile getiren Erol, parselasyon çalışmalarının belediyecilik açısından da planlama süreçlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

Düzenli parsellerin düzenli sokakları beraberinde getirdiğini söyleyen Erol, bunun da kentin nefes almasını sağlayan önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

İMAR UYGULAMASI BİTEN MAHALLELER

Orhaniye, Alaçam, Sayfiye ve Yeni Mahalle’de imar uygulamalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Erol, bu mahallelerde mülkiyet düzeninin sağlandığını ve yapılaşmanın önünün açıldığını belirtti. Plansız yapılaşmanın önüne geçildiğini vurgulayan Erol, yapılan çalışmalar sayesinde mahallelerin geleceğe daha güvenle baktığını söyledi. Bu uygulamaların Kestel’in uzun vadeli gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İMAR UYGULAMASI DEVAM EDEN MAHALLELER

Kestel Belediyesi’nin planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda parselasyon çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Başkan Erol, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarla ilçenin yaşam kalitesinin bütüncül bir yaklaşımla yükseltildiğini kaydetti. Devam eden uygulamalarla hem mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu hem de mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik kalıcı projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Başkan Erol, imar uygulaması ve parselasyon çalışmalarının Kale Mahallesi, Barakfakih Mahallesi, Serme Mahallesi ile Yeni Mahalle’de Engelsiz Yaşam Merkezi alanını kapsayan bölgelerde devam ettiğini ifade etti.

SEYMEN TOKİ PROJESİ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, TOKİ tarafından Seymen Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan yeni konut projesine ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığını ifade etti. Proje kapsamında toplam 47 blokta 712 adet konut inşa edilmesinin öngörüldüğünü belirten Erol, yerleşim alanının sosyal ve ticari ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 dükkândan oluşan bir ticaret merkezinin de proje bütünlüğü içerisinde planlandığını kaydetti.

Başkan Erol, projede ayrıca 1 adet T-16 tipi caminin yer aldığını, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için arıtma tesisi ve su depolama yapılarının da projeye dahil edildiğini belirtti.

VANİ MEHMET MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Vani Mehmet Mahallesi’nde kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Başkan Erol, amaçlarının yalnızca binaları yenilemek değil, mahalleye yeni bir yaşam düzeni kazandırmak olduğunu belirtti. Proje kapsamında 712 konutun yanı sıra ticaret merkezi ve cami ile birlikte güçlü bir sosyal yapının oluşturulduğunu kaydeden Erol, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle mahallenin modern bir kimlik kazandığını söyledi.

YENİ MAHALLE KONUT REZERV ALANI

Yeni Mahalle’de yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda 500 konutun planlandığını belirten Başkan Erol, bu çalışmayla düzensiz yapılaşmanın önüne geçildiğini ifade etti. Konut ihtiyacına kalıcı bir çözüm üretildiğini kaydeden Erol, altyapının baştan planlandığını ve mahalle düzeninin korunduğunu belirtti. Bu projeyle Kestel’in geleceğinin güvenle inşa edildiğini vurguladı.

VANİ MEHMET MAHALLESİ BEŞEVLER MEVKİİ REZERV YAPI ALANI

Beşevler Mevkii’nin rezerv yapı alanı ilan edildiğini ifade eden Başkan Erol, bu sayede riskli yapıların dönüşüm kapsamına alındığını belirtti.

ESENTEPE MAHALLESİ YENİ YERLEŞİM ALANINA İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI

Esentepe Mahallesi’nde muhtelif adalarda gerçekleştirilen plan değişiklikleriyle bölgenin kentsel gelişiminin planlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını belirten Başkan Erol, yapılan düzenlemeler kapsamında Mandıras Caddesi boyunca ticari kullanımı destekleyen bir ticaret aksı oluşturulduğunu ifade etti. Cadde ölçeğinde düzenli ve sürdürülebilir bir yapılaşmanın hedeflendiğini kaydeden Erol, plan değişikliğiyle birlikte mahallede ekonomik hareketliliğin artırıldığını belirtti.

KALE MAHALLESİ PAZAR ALANI VE KAPALI OTOPARKI

Kale Mahallesi’nde daha önce bulunmayan pazar alanı ve kapalı otopark ihtiyacına yönelik olarak hayata geçirilen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erol, mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarına cevap veren düzenli ve planlı bir ticaret ve ulaşım altyapısının oluşturulduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen pazar alanı sayesinde esnaf ve vatandaşların daha sağlıklı, hijyenik ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabildiğini belirten Erol, kapalı otopark yapısıyla birlikte bölgedeki araç yoğunluğu ve düzensiz parklanma sorununun azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Yeni Mahalle’de hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Erol, merkezin toplam 1.600 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Mimari planlamada erişilebilirlik, güvenlik ve insan odaklı kullanımın öncelik olarak ele alındığını kaydeden Erol, engelsiz tasarım ilkeleri doğrultusunda mekânsal düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik destek mekanizmalarının güçlendirildiğini vurgulayan Erol, bu yatırımın Kestel’de kapsayıcı kent yaşamını ve sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren önemli bir örnek olduğunu söyledi.

KADIN SPOR KOMPLEKSİ

Vani Mehmet Mahallesi’nde kadınlara yönelik olarak tasarlanan Kadın Spor Kompleksi Projesi hakkında bilgi veren Başkan Erol, proje ile kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen, güvenli ve erişilebilir bir spor ortamının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Spor faaliyetlerine nitelikli koşullarda katılım imkânı sunacak modern bir tesisin hayata geçirileceğini belirten Erol, kompleks bünyesinde kadınların fiziksel, sosyal ve psikolojik iyi oluşlarını destekleyecek çok yönlü spor ve rekreasyon alanlarının yer alacağını kaydetti.

KAZANCI MESİRE ALANI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kazancı Mahallesi’nde hayata geçirilen Mesire Alanı Projesi ile vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği nitelikli bir açık alan oluşturulduğunu ifade etti. Proje kapsamında kır lokantası, kır kahvesi, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış yerleri, zipline kulesi, kameriye alanları ve seyir teraslarının yer aldığını belirten Erol, toplam 239 bin 398 metrekarelik alanda planlanan mesire alanının dinlenme, sosyalleşme ve rekreasyon ihtiyaçlarına bütüncül bir şekilde cevap verdiğini kaydetti.

KESTEL KİTAP KAFE

Kestel Kitap Kafe projesiyle gençlere yönelik nitelikli bir çalışma ve sosyal buluşma alanı oluşturduklarını ifade eden Başkan Erol, gençlerin ders çalışabileceği sessiz alanların yanı sıra kitap okuma alışkanlığını destekleyen bir ortam tasarlandığını belirtti. Kitap Kafe’nin aynı zamanda sosyal etkileşimi artıran bir buluşma noktası olacağını kaydeden Erol, bu projeyle Kestel’in kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırıldığını vurguladı.

KESTEL NİKAH SALONU

Yeni nikâh salonu projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erol, modern mimariye sahip, ferah ve konforlu bir tesisin Kestel’e kazandırılacağını ifade etti. Erişilebilirliğin ön planda tutulduğu bir tasarım anlayışıyla planlanan nikâh salonunda çiftlerin özel günlerini nezih ve çağdaş bir ortamda yaşayabileceklerini belirten Erol, bu yatırımla ilçenin sosyal altyapısının güçlendirildiğini kaydetti.

HÜMA HATUN ANNE-ÇOCUK AKADEMİSİ

Hüma Hatun Anne-Çocuk Akademisi projesiyle anneler ve çocuklara yönelik çok yönlü bir yaşam ve eğitim merkezi kurulduğunu ifade eden Başkan Erol, proje kapsamında iskele kafe, akıl ve zekâ oyunları alanları, çocuk kütüphanesi, mini şantiye, sahne alanı, limitsiz parkur, sofa alanları ve anne akademisinin yer aldığını belirtti.

Merkez bünyesinde ayrıca hobi atölyeleri, sanat akademisi, yapay zekâ ve kodlama alanları, bilim atölyesi, akıllı tarım atölyesi ile açık hava aktiviteleri ve mini bahçe alanlarının planlandığını kaydeden Erol, çocukların erken yaşta öğrenmeyle tanışacağını, anneler için ise gelişim ve sosyalleşme alanlarının oluşturulduğunu vurguladı.

AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİR

Kestel Belediyesi’nin afetlere karşı dirençli şehir hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin tamamında planlı ve bütüncül bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti. Afetlere hazırlığın yalnızca müdahale anıyla sınırlı olmadığını belirten Erol, riskleri önceden azaltmaya yönelik yatırımların öncelikli olduğunu vurguladı.

VANİ MEHMET MAHALLESİ TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ

Vani Mehmet Mahallesi’nde yürütülen taşkın önleme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Erol, yağmuru bereket olarak gördüklerini ancak taşkın risklerine karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. İlçenin her noktasında yürütülen taşkın önleme projeleriyle yağış kaynaklı su baskınlarının daha oluşmadan engellenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Bu kapsamda altyapı hatlarının güçlendirildiğini kaydeden Erol, riskli bölgelerde koruma seviyesinin artırıldığını, suyun taşma ihtimali bulunan noktaların hesaplanarak ilçenin ana kanallarının daha sağlıklı çalışır hale getirildiğini söyledi.

MAHALLEYE YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ DESTEĞİ

Kırsal mahallelerin Kestel için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Erol, yangınlara karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 30 mahalleye yangın söndürme tankerleri kazandırıldığını belirtti.

Olası yangınlarda ilk müdahalenin hızlı yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Erol, bu destekle özellikle kırsal mahallelerin yangınlara karşı daha güçlü hale getirildiğini kaydetti.

Vatandaşların bu konuda müsterih olmasını isteyen Erol, Kestel’de herhangi bir noktada duman yükselmesi halinde ekiplerin hızla müdahale edeceğini vurguladı.

AFETLERDE KULLANIM İÇİN RÖLE TELSİZ AĞI

Afet anlarında iletişimin hayati bir rol üstlendiğini belirten Başkan Erol, telefon hatlarının kesilebildiği durumlarda kesintisiz haberleşmenin sağlanması amacıyla Röle Telsiz Ağı’nın kurulduğunu ifade etti. Bu sistem sayesinde sahadaki ekipler ile mahalleler arasında güçlü, sürekli ve kesintiye dayanıklı bir haberleşme hattı oluşturulduğunu belirtti.

Kriz anlarında doğru bilginin doğru yere zamanında ulaşmasının müdahale sürecini doğrudan etkilediğini vurgulayan Erol, Kestel’de hiçbir vatandaşın “kimse duymadı” demeyeceği bir iletişim altyapısını tesis ettiklerini kaydetti.

MATİM MAHALLE AFET TİMİ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, afetlere hazırlık sürecinde yalnızca kurumların değil, mahallelerin de güçlü olması gerektiğini ifade etti. Bu anlayışla MATİM – Mahalle Afet Timleri’nin hayata geçirildiğini belirten Erol, mahallelerde gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan bu timlerin eğitimli kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Afet anlarında Kestel Belediyesi’nin hızlı şekilde sahaya çıktığını ifade eden Başkan Erol, belediyenin araç, ekipman ve personel kapasitesinin her an göreve hazır durumda tutulduğunu belirtti. Bu kapsamda 2 adet su tankeri, 1 adet loder, 1 adet JCB, 2 adet transit araç, 1 adet sulama tankeri, 1 adet ekskavatör, 1 adet itfaiye aracı ve 1 adet drone desteğiyle sahada aktif görev yapıldığını kaydetti.

Başkan Erol, afet süreçlerinde 120 personelin koordineli şekilde görev aldığını, 350 kişilik gıda desteği ile yine 350 kişilik lojistik desteğin hazırlandığını vurguladı.

EĞİTİM DESTEK PROJELERİMİZ

Kestel Belediyesi’nin eğitim alanında yürüttüğü destek projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, çocukların güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin en temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Başkan Erol, çocukların sabah okula giderken ailelerin içinin rahat etmesini istediklerini belirterek, bu hassasiyetle ilçedeki okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirtti.

YÜZLERCE LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLADIK

Eğitime devam edebilmenin önündeki engellerden birinin ulaşım masrafları olduğunu dile getiren Başkan Erol, bu yükü ailelerle birlikte paylaşmayı görev bildiklerini ifade etti. Kestel Belediyesi tarafından sağlanan abonman desteğiyle yüzlerce lise ve üniversite öğrencisinin ulaşım giderlerinin hafifletildiğini belirten Erol, bu sayede öğrencilerin eğitim hayatlarına güvenle ve kesintisiz şekilde devam etmelerine katkı sunduklarını kaydetti.

1000 ADET ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SETİMİZLE EĞİTİME TAM DESTEK

Üniversite hazırlık sürecinin gençler için yorucu ve sabır gerektiren bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak bu süreçte gençlerin yanında olduklarını belirtti. Sağlanan üniversite hazırlık seti desteğiyle öğrencilerin bilgiye erişimlerinin güçlendirildiğini ifade eden Erol, gençlerin kendilerini yalnız hissetmemelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

KPSS’YE HAZIRLANAN GENÇLERE ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITIMI

Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, KPSS’ye hazırlanan gençlerle bir araya geldiklerini ifade ederek, gençlere ücretsiz kitap dağıttıklarını dile getirdi. Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Erol, eğitimin bireysel ve toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekti.

SPOR YATIRIMLARI

Kestel Belediyesi’nin spor alanında hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sporu yalnızca bir yarış ya da kupa hedefi olarak görmediklerini, asıl amaçlarının sağlıklı, özgüveni yüksek ve güçlü bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

11 BRANŞTA 1.750 GENCE SPOR EĞİTİMİ

Başkan Erol, çocukların ve gençlerin farklı spor branşlarında kendilerini keşfedebilmeleri amacıyla ilçede 11 farklı branşta spor eğitimi verdiklerini belirtti.

524. GELENEKSEL KOZLUÖREN YAĞLI GÜREŞLERİ

Kozluören Geleneksel Yağlı Güreşleri’nin 524’üncü yılında da büyük bir coşkuyla yaşatıldığını ifade eden Başkan Erol, yağlı güreşlerin yalnızca bir spor müsabakası olmadığını belirtti. Ata sporunun yüzyıllardır süregelen bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Erol, bu organizasyonla Kestel’in kültürünü ve ruhunu diri tuttuklarını, aynı zamanda ilçenin sosyal hayatına önemli bir canlılık kazandırdıklarını kaydetti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TURNUVALARDA KAZANILAN MADALYALAR

Kestelli sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı madalyalara da değinen Başkan Erol, bu başarıların ilçede kurulan güçlü spor altyapısının ve doğru yatırımların bir sonucu olduğunu ifade etti.

KADINLARA ÖZEL SPOR MERKEZİ

Kadınlara Özel Spor Merkezi ile kadınların spora katılımını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Erol, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmesinin toplumsal yapıyı da güçlendirdiğini belirtti. Merkezde spor yapan kadınların yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal ve ruhsal anlamda da güçlendiğini kaydeden Erol, Kestel Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alması için çalıştıklarını vurguladı.

ERDOĞAN MAHALLESİ VOLEYBOL SAHASI

Erdoğan Mahallesi’ne kazandırılan modern voleybol sahasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erol, bu yatırımın mahalle ölçeğinde spor kültürünü güçlendirdiğini ifade etti. Sahanın yalnızca bir oyun alanı olmadığını belirten Erol, çocukların enerjisini doğru yere aktardığı, gençlerin sosyalleştiği ve mahallelerin kaynaştığı bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

6 ADET SEMT SAHASI İNŞASI, 3 ADET BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI

Sporun mahallelerden başlayarak yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Erol, Ümitalan, Soğuksu, Kale, Babasultan ve Dudaklı Mahalleleri’nde yeni semt sahalarının hayata geçirildiğini ifade etti. Bununla birlikte mevcut spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılarak sahaların kullanım kalitesinin artırıldığını kaydetti.

KAMUYA KAZANDIRILAN YATIRIMLAR

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede sosyal tesislerin bakım ve onarımının tamamlandığını belirterek, tesislerin daha düzenli ve konforlu hale getirildiğini ifade etti.

Kamuya kazandırılan yatırımlar kapsamında Yeni Mahalle Minibüs Durağı’nın hizmete alındığını, Saitabat Mahallesi’nde Jandarma Noktası’nın faaliyete geçtiğini, Muhsintepe Mahallesi’ne Çok Amaçlı Salon ve Çataltepe Mahallesi’ne yeni Muhtarlık Binası kazandırıldığını söyledi.

Ağlaşan Camii’nde yenileme çalışmalarının yapıldığını, Vani Mehmet Camii’nde ise müştemilat çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

ÇEVRE, YEŞİL ALAN VE SIFIR ATIK

Çevre ve yeşil alan çalışmaları hakkında da bilgi veren Erol, 7.000 metrekarelik alanda çınar ve ıhlamur başta olmak üzere toplam 10.000 fidanın repikajının yapıldığını, ilçe genelinde yeşil alan altyapı ve üstyapı düzenlemelerinin sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca farklı noktalara 320 adet kent mobilyasının yerleştirildiğini, cadde ve parklarda 5.000’den fazla bitki ve çiçek dikimi gerçekleştirildiğini, yeni yeşil alanlar için binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, çocuk parklarının modernizasyonu kapsamında ilçede bulunan 33 parkta toplam 5.000 metrekare kauçuk zemin uygulaması yapıldığını belirtti. Yapılan çalışmalarla oyun gruplarının yenilendiğini, zeminlerin daha güvenli hale getirildiğini ve parkların çağdaş standartlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Erol, öğrencilere yönelik çevre ve tarım konularında eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü, bu çalışmalarla çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının teşvik edildiğini söyledi.

İlçeye kazandırılan yeni yeşil alanlar hakkında bilgi veren Erol, Sayfiye Parkı, Nuri Erbak Anaokulu Parkı, Ahmet Vefik Paşa Parkı ve Keskimler Parkı olmak üzere 4 yeni parkın hizmete alındığını kaydetti. Yeni parkların her yaş grubuna hitap eden sosyal alanlar olarak planlandığını belirtti.

Sıfır atık yatırımları kapsamında 2.000 litrelik kompozit mama makinesi, 1 adet parçalama makinesi, 1 adet pelet makinesi, 1 adet kurutma makinesi ve 1 adet transit kamyonetin belediyeye kazandırıldığını ifade eden Erol, bu yatırımlarla geri dönüşüm altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Temizlik hizmetlerine yönelik kapasite artışına da değinen Başkan Erol, 1 adet çöp kamyonu, 1 adet çöp taksi, 2 adet yol süpürme aracı ve 2.200 adet çöp konteynerinin hizmete alındığını, ayrıca mobil atık ayrıştırma istasyonları ve araç–ekipman kapasitesinin artırıldığını belirtti. Yapılan bu çalışmalarla temizlik hizmetlerinin daha etkin ve planlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

SOSYAL YARDIM

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin sürdürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda ücretsiz ekmek uygulamasıyla aylık ortalama 35.000 adet, yıl genelinde ise toplam 595.000 adet ücretsiz ekmeğin vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Sıcak yemek desteğine de değinen Başkan Erol, yıl boyunca 37.000 adet sıcak yemeğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını, özellikle yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik bu hizmetle sosyal dayanışmanın güçlendirildiğini kaydetti.

Eğitim destekleri kapsamında toplam 1.350 öğrenciye kırtasiye ve üniforma desteği sağlandığını belirten Erol, bu uygulamayla ailelerin eğitim giderlerinin hafifletildiğini ve öğrencilerin eğitim hayatına eşit koşullarda devam etmesinin hedeflendiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik alışveriş kartı desteğinin artırıldığını ifade eden Erol, daha önce 650 TL olan destek tutarının 1.350 TL’ye yükseltildiğini, bu güncellemenin artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların alım gücünü desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Ramazan ayına özel destekler hakkında da bilgi veren Başkan Erol, 2.000 TL değerinde toplam 2.000 adet Ramazan Erzak Kartı’nın ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını kaydetti. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 530 ihtiyaç sahibi aileye protein desteği sağlandığını belirterek, bu destekle sağlıklı ve dengeli beslenmeye katkı sunulduğunu ifade etti.

YANGIN SONRASI DESTEKLERİMİZ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede meydana gelen yangınların ardından afetten etkilenen vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının hızla hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda yangından zarar gören aileler için konteyner desteği sağlandığını ifade etti.

Başkan Erol, 17 eve yapı malzemesi, gıda ve sıcak yemek desteği ulaştırıldığını, yangında zarar gören konutların yeniden inşa sürecine katkı sağlamak amacıyla 350 metreküp beton desteği verildiğini kaydetti. Ayrıca Aksu, Narlıdere ve Kozluören mahallelerinde yangın sonrası oluşan molozların belediye ekipleri tarafından kaldırıldığını belirterek, afet sonrası sürecin hem insani hem de altyapısal yönleriyle ele alındığını söyledi.

DİNİ BAYRAMLARDA ÇİÇEK DAĞITIMI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, dini bayramlarda geleneksel hale getirilen mezarlıklarda çiçek dağıtımı ve fidan dikimi uygulamasının sürdürüldüğünü belirtti. Bayram günlerinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlık alanlarında bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

KESTEL GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 142 ailenin düğün, nişan, doğum ve benzeri özel günlerinde ziyaret ve destek programlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yıl boyunca temel sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda 836 pansuman, 727 serum uygulaması, 1.450 enjeksiyon, 491 sonda uygulaması, 51 sütur (dikiş) ve 50 kan şekeri ölçümünün gerçekleştirildiğini ifade ederek, özellikle yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik yerinde sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Hasta nakil ambulans hizmetine de değinen Başkan Erol, sağlık kuruluşlarına erişimde güçlük yaşayan vatandaşlar için yıl boyunca 948 hastaya nakil ambulans hizmeti verildiğini belirtti.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında 193 bakıma muhtaç hastanın evlerinde ziyaret edildiğini ifade eden Erol, bu ziyaretlerle sağlık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının yerinde değerlendirildiğini, gerekli yönlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

KIRSAL MAHALLELERDE MODERNİZASYON ÇALIŞMASI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, mahallelerde sosyal yaşamı güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Ağlaşan Mahalle Konağı’nın modernizasyonunun tamamlandığını belirtti. Yapılan yenilemelerle konağın günümüz ihtiyaçlarına uygun, daha kullanışlı ve işlevsel hale getirildiğini ifade eden Erol, sosyal alanların iyileştirildiğini ve yapının toplantı ile etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Başkan Erol, Yağmurlu Mahalle Konağı’nda da modernizasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, yapının toplantı ve sosyal etkinliklerin yapılabildiği, mahalle sakinlerini bir araya getiren bir merkez haline getirildiğini söyledi.

Kırsal mahallelere yönelik çalışmalar kapsamında Serme Köy Kahvesi’nin yenilendiğini ifade eden Erol, geleneksel yapının korunarak oturma alanlarının modernize edildiğini, kahvenin sosyal buluşma noktası olarak hizmet verdiğini belirtti.

Aksu Mahallesi’nde gerçekleştirilen meydan düzenleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Erol, meydanın baştan sona yenilendiğini, estetik bir görünüm kazandırıldığını ve oturma alanlarıyla sosyal buluşmalara uygun hale getirildiğini kaydetti.

Erol ayrıca Aksu Köy Konağı’nın mahalleye kazandırıldığını belirtti.

KIRSAL MAHALLELERİMİZE 20 TONLUK İÇME SU DEPOLARI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 20 ton kapasiteli içme suyu depolarının hizmete alındığını belirtti. Depoların Yağmurlu, Aksu, Sayfiye ve Soğuksu mahallelerinde devreye girdiğini ifade eden Erol, bu yatırımla su arz güvenliğinin artırıldığını ve özellikle yaz aylarında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

KAYACIK MEYDAN DÜZENLEMESİ

Erol, Kayacık Mahallesi’nde meydan düzenlemesinin yapıldığını, çevre düzenlemesinin tamamlandığını ve mahalle merkezinde daha kullanışlı alanlar oluşturulduğunu söyledi.

ALAÇAM VE SOĞUKSU CAMİİLERİ

Alaçam ve Soğuksu mahallelerinde modern cami projelerinin hazırlandığını belirten Erol, ferah ve erişilebilir yapılarla ibadet ihtiyacına kalıcı çözüm sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

KÜLTÜR SANAT

15. KESTEL KİTAP GÜNLERİ

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği 15. Kestel Kitap Günleri etkinliğinde 40 yazar ve 20 yayınevinin okurlarla buluştuğunu belirten Erol, etkinliğin 6 gün sürdüğünü ve yaklaşık 15.000 ziyaretçinin ağırlandığını kaydetti. Söyleşi ve imza günleriyle kültürel etkileşim ortamı oluşturulduğunu söyledi.

VANİ MEHMET EFENDİ ANMA PROGRAMI

Başkan Erol, ilçenin banisi Vani Mehmet Efendi’nin vefatının 340. yılında düzenlenen anma programlarıyla rahmet ve minnetle yâd edildiğini, bu etkinliklerle ilmi ve manevi mirasın yeni nesillere aktarıldığını ifade etti.

MALAZGİRT’TEN 30 AĞUSTOS ZAFERİNE

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında programlar düzenlendiğini belirten Başkan Erol, tören ve etkinliklerle milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirildiğini kaydetti.

AİLEDE SAYGI, SEVGİ VE PAYLAŞIM

Başkan Erol, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik “Ailede Saygı, Sevgi ve Paylaşım” temalı söyleşinin düzenlendiğini, programa aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim’in katıldığını belirtti. Etkinlikte aile içi iletişim ve paylaşım kültürü üzerine bilgilendirme yapıldığını söyledi.

ÇANAKKALE 1915 SAVAŞ MALZEMELERİ MÜZESİ

Başkan Erol, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Sergisi’nin ilçede vatandaşlarla buluşturulduğunu, serginin 5 gün açık kaldığını ve yaklaşık 5.000 katılımcının ziyaret ettiğini ifade etti.

KESTEL’DE RAMAZAN

Ramazan ayında sohbetler, konserler, sokak iftarları, Ramazan Sokağı, çocuk etkinlikleri, sahur programları ve ev ziyaretlerinden oluşan kapsamlı program yürütüldüğünü belirten Erol, Ramazan boyunca 196 haneye ev ziyareti yapıldığını kaydetti.

ETKİNLİKLER

Erol, yıl boyunca 200 etkinliğin hayata geçirildiğini, konser, söyleşi, sergi, festival ve çocuk etkinlikleriyle yaklaşık 180.000 etkin katılım sağlandığını belirtti.

ULAŞIM

PARKE TAŞI, KALDIRIM VE TRETUVAR

Ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 32.000 m² parke taşı uygulaması yapıldığını söyleyen Erol, bu çalışmalar için 21 milyon TL yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

YOLLARIMIZI YENİLEDİK

Erol, yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 12.000 ton sıcak asfalt serildiğini, çalışmalar için 43 milyon TL yatırım yapıldığını ifade etti.

GÜÇLÜ ARAÇ FİLOSU, GÜÇLÜ KESTEL

Hizmet kapasitesini artırmak için araç filosuna yeni araçlar kazandırıldığını belirten Erol, filoya 1 damperli kamyon, 2 adet 45 kişilik otobüs, 4 binek otomobil, 1 çöp taksi, 2 yol süpürme aracı, 1 çöp kamyonu, 3 kamyonet ve 1 paletli yükleyicinin dahil edildiğini söyledi.

VETERİNER HİZMETLERİ

Kestel’de sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin planlı şekilde yürütüldüğünü belirten Erol, yıl boyunca 660 kısırlaştırma, 630 cerrahi operasyon, 246 acil müdahale ve 170 sahiplendirme çalışması yapıldığını kaydetti. Ayrıca 11 dönümlük veteriner hizmet alanıyla bakım ve rehabilitasyon altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

KESTEL HAYVAN BARINAĞI MODERNİZASYONU VE DOĞAL YAŞAM ALANI YAPIMI

Başkan Erol, 4.000 m² alanda hayata geçirilen proje için 4 milyon 500 bin TL yatırım yapıldığını, modernizasyonla barınak altyapısının yenilendiğini ve doğal yaşam alanlarının oluşturulduğunu belirtti.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

4 Ekim kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini kaydeden Erol, özellikle çocuk ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

KALE PATİ PARKI

Başkan Erol, Kale Pati Parkı’nın hayata geçirildiğini, hayvanların güvenli şekilde vakit geçirebileceği alanın düzenlendiğini ve çevre düzenlemesi ile altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

TARİHİ MİRAS VE ŞEHİR ESTETİĞİ

BOSNA SEBİLİ KURULUMLARI

Başkan Erol, Bosna sebillerinin Köy Kahvesi, Çınar Camii çevresi, Turan Mahallesi ve Beşevler Meydanı olmak üzere dört noktada kurulduğunu belirtti.

VANİ MEHMET EFENDİ ŞİFA HAMAMI RESTORASYONU

Şifa Hamamı restorasyonu için 6 milyon 528 bin TL yatırım yapıldığını söyleyen Erol, özgün dokunun korunarak onarım ve güçlendirme uygulamalarının tamamlandığını kaydetti.

KESTEL KALESİ RESTORASYON ÇALIŞMASI VE MÜZE PROJESİ

Erol, Kestel Kalesi’nde restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü ve yapının müze konseptiyle projelendirildiğini belirterek, kültür turizmi potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

KALE MÜZE KAFE

Kale Mahallesi’nde hayata geçirilen Müze–Kafe projesiyle kalenin müze işleviyle düzenlendiğini, kafe alanı ile sosyal etkileşimi destekleyen bir kamusal alan oluşturulduğunu ifade etti.

KALKINMA PROJELERİ

PSB ANATOLIA

Erol, PSB ANATOLIA Fuarı’na katılım sağlanarak Kestel’in süs bitkisi ve fidancılık alanındaki üretim kapasitesi ile ihracat potansiyelinin uluslararası platformda tanıtıldığını kaydetti.

SIRBİSTAN ZİYARETİ

Üzümsü meyvelerde verimlilik ve gelir artışı hedefiyle çiftçilerle Sırbistan’a inceleme ziyareti yapıldığını belirten Erol, modern üretim ve pazarlama uygulamalarının yerinde incelendiğini söyledi.

JAPON HEYETİ ZİYARETİ

Erol, Japon heyetinin ilçeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üzümsü bitkilerle ilgili üretim kapasitesi, kalite ve ihracat potansiyeline dair bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

KADIN KOOPERATİFLERİMİZE DESTEK

Kadın kooperatiflerine üretim, pazarlama, tanıtım ve kurumsal kapasite alanlarında destek mekanizmalarının yürütüldüğünü belirten Erol, kadın girişimciliği ve yerel üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

TOPLAMA BUDAMA ATIKLARI İLE DOĞAL GÜBRE DESTEĞİ

Park ve bahçelerde oluşan budama atıklarının kompostlaştırılarak doğal gübreye dönüştürüldüğünü belirten Erol, elde edilen gübrenin yeşil alan çalışmalarında ve üreticilerde değerlendirilerek döngüsel ekonomi yaklaşımının desteklendiğini söyledi.

YENİ TEKNOLOJİLER İLE TARIMA DESTEK

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla 350.000 m² alanda 330 adet toprak analizi yapıldığını ifade eden Erol, ayrıca zirai drone ile ilaçlama ve gübreleme uygulamalarının hayata geçirildiğini kaydetti.