Başkan Fatma Şahin Muhtarlar Günü kapsamında buluşma gerçekleştirdi

Yerel yönetimlerin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmasını sağlayan muhtarların çalışma koşullarını iyileştirmek ve mahallelerdeki hizmetlerin daha etkin yürütülmesine katkı sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteklerini sürdürüyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı Öğretmenevi’ndeki buluşmada muhtarlara yönelik destekler ve yeni uygulamalar öne çıktı. Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler dışındaki 7 ilçede görev yapan muhtarlıklara bilgisayar desteği sağlarken muhtarlıklarda kullanılan suyun indirimli olmasını sağlayan uygulama da devam etti. Program kapsamında Gazikonut’un Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde muhtarlar için yapılan konutların daire hak sahipliği belirleme kura töreni gerçekleştirildi.

Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması ve yerel hizmetlerin koordinasyonu açısından önemli görev üstlenen muhtarların gününün kutlandığı buluşmada, muhtarlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

7 İLÇEDEKİ MUHTARLIKLARA BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler dışındaki 7 ilçede görev yapan muhtarlıklara bilgisayar desteği sağladı. Muhtarlıkların teknolojik imkanlarını güçlendirmeyi amaçlayan destekle, vatandaşların talep ve başvurularının takibi ile günlük idari işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sunulması hedefleniyor.

MUHTARLARA KONUT PROJESİNDE KURA HEYECANI

Muhtarlar Günü programının önemli başlıklarından biri de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin konut çalışmaları oldu. Gazikonut tarafından Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde muhtarlara yönelik hazırlanan 450 konut için daire hak sahipliği belirleme kura töreni gerçekleştirildi. Muhtarların konut sahibi olabilmelerine yönelik proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim temsilcilerine yönelik destek çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2025 yılında düzenlenen Muhtarlar Günü buluşmasında da muhtarların uygun şartlarla konut sahibi olabilmesine yönelik özel bir projenin başlatılacağını açıklamıştı.

ŞAHİN: BU BELEDİYE, BU ŞEHİR, BU MUHTARLAR HEP BİZİM ARKAMIZDA DURDU

Buluşmada konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son muhtarlık seçiminde yüzde 60 değişim olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Çok büyük değişim bu. Çalışırsanız devam ettiriyor. Bizim birbirimizi sevmemiz lazım. Sevmek çok güzel. ‘Seve sevdire’ diyor. Hak seni sevince işte böyle salonlar doluyor. Kıymet bilmek çok önemli bir şey. Nereden nereye geldiğini de unutmamamız lazım. Çeyrek asır. Bu belediye, bu şehir, bu muhtarlar hep bizim arkamızda durdu. Bu çok önemli duruşunuz için Allah sizden razı olsun. Birbirimize değer vereceğiz. Birbirimizi dinleyeceğiz.”

YENİ MARMARA OLACAĞIZ, YENİ ‘YENİDEN BUHARA’ OLACAĞIZ

Kentte Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli projelere konuşmasında değinen Başkan Fatma Şahin, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Bu şehir bize emanet. Bu ülke bize emanet. Doğruyu büyütmeliyiz, iyiliği büyütmeliyiz, merhameti büyütmeliyiz, kardeşliği büyütmeliyiz. Kaybettiğimiz değerler bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Muhtar millettir’ diyor. ‘Bizim için muhtar sandıktır. Muhtar demokrasidir.’ Yeni Marmara olacağız, Yeni ‘Yeniden Buhara’ olacağız. “

ÇEBER: MUHTARLARIMIZ DEVLETİ HALKA HALKI DA DEVLETE EN GÜZEL ŞEKİLDE ULAŞTIRIYOR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise programda yaptığı konuşmada devlet ve belediye yatırımları ile yeni yapılacak projelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burası benim ailem. Gaziantep ailemin en öz bölümü, en içten bölümü, en samimi bölümü. Size baktıkça ben oradaki tüm vatandaşlarımı görüyorum. Çünkü Gaziantep'teki muhtarlarım bize onu gösteriyor. Muhtarlarımız devleti halka halkı da devlete en güzel şekilde ulaştırıyor. Görevlerini son derece güzel yapıyor. Ben de bunun memnuniyetiyle konuşuyorum. Muhtarlık siz muhtarlarımın da düşündüğünden daha önemli bir görevdir. Muhtarlık müessesesini bugün devlet sistemi içerisindeki yerinden alın emin olun devlette çok büyük bir eksiklik meydana gelir. Onun için her birimiz biz bulunduğumuz yerde sizler bulunduğunuz yerde işimizi en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz.”

BOZATLI: BUGÜN GAZİANTEP MARKA BİR ŞEHİRSE FATMA ŞAHİN BAŞKANIMIZIN SAYESİNDEDİR VE BU SİZLERDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLEDİR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da Başkan Fatma Şahin’e program için teşekkür ederek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarlarımızın her zaman başımızın üstünde yeri var. Biz her zaman 25 yıl boyunca sizlerden güç aldık. Sizlerden kuvvet aldık. Sizlerin vesilesiyle her zaman ayakta kaldık. Ne problemimiz olsa her zaman muhtarlarımız dimdik yanımızda durdu ve sizlerle beraber çalışmalarımıza gayret etmeye devam ediyoruz. Kendi mahallelerimizi daha yaşanabilir bir hale getirelim. Bizim isteğimiz kendi şehrimizi, kendi ülkemizi daha yaşanabilir bir hale getirelim. O yüzden hep beraber tek vücut halinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bugün Gaziantep marka bir şehirse Fatma Şahin Başkanımızın sayesindedir ve bu sizlerden aldığımız güçledir.”

Programda ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Kılıç, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Karkamış Belediyesi Mustafa Güzel yaptıkları konuşmalarda muhtarlığın yerel yönetimler için önemini, Gaziantep’te kamu kurumlarıyla muhtarların çalışma uyumu ile verilen destekler anlatıldı.

Konuşmalarda ayrıca Gaziantep’te faaliyet gösteren muhtar derneklerinin başkanları verilen destekler ve hazırlanan program için teşekkür etti