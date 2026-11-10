Başkan Fatma Şahin Gaziantep'in döngüsel gıda sistemi yaklaşımını COP31'de anlattı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya FOLLOWR4FS Girişimi’ni COP31 Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirdi. Oturumda katılımcılar, gıda kayıpları ve israfıyla mücadeleye yönelik girişim ve çalışmaları ele aldı.

Gazeteci Mine Ataman’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Fatma Şahin, “Gaziantep: Gastronomiden Döngüsel Kentsel Gıda Sistemine” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Şahin, sunumunda iklim değişikliğinin Gaziantep’in gıda sistemi üzerindeki etkilerini anlattı. İklime dirençli tarım, su verimliliği, akıllı sulama ve yerel tohumların korunması konularına değindi. Üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmaya yönelik uygulamaları, soğuk zinciri, gıda güvenliğini ve sürdürülebilir tüketimi de katılımcılarla paylaştı.

Gaziantep’in gastronomi birikimini yerel üretimle buluşturan çalışmaları aktaran Şahin, kadın üreticilerin ve kooperatiflerin gıda sistemindeki rolünü de anlattı. Sunumunda organik atıkların yeniden değerlendirilmesine ve kaynakların döngüsel kullanımına yer verdi.

Oturumda Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Yaşar Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD üyesi Dr. Mehmet Aktaş ile Migros Ticaret AŞ Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Serpil Ürek de panelist olarak görüşlerini paylaştı.