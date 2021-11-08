Başkan Fadıloğlu, minik Buğlem'in isteğini kırmadı

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrencilerle sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nden destek alan yetim öğrencileri, Mehmet Tuncay Akçay İlkokulu’nda ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Okul Müdürü Mustafa Turan ile birlikte ilk olarak anasınıfına giden 6 yaşındaki minik Buğlem Ilgın Erketir’i sınıfında ziyaret ederek, yakından ilgilendi. Minik Buğlem’in eğitim durumu hakkında öğretmeninden bilgi alan Başkan Fadıloğlu, minik Buğlem’i, başarısından ötürü kutladı. Minik Buğlem, Başkan Fadıloğlu’ndan kendileri için okul bahçesinde park yapılması talebinde bulundu. Başkan Fadıloğlu ise minik Buğlem’in isteğini kırmayarak, en kısa sürede parkın yapılacağı sözünü verdi.

Başkan Fadıloğlu, daha sonra 4. sınıf öğrencisi Emir Ramazan Yaşar’ı sınıfında ziyaret etti. Eğitimi ile ilgili öğretmeninden bilgi alan Başkan Fadıloğlu, Emir Ramazan’ın başarılı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra yetim çocukların anneleriyle bir araya geldi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, yetim annelerinin istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Başkanımız her zaman yanımızda olmaya çalışıyor

Ziyaret sonunda konuşan Buğlem Ilgın Erketir’in annesi Hamide Erketir, “Bugün Başkanımızın çocuklarımızı okulunda ziyaret etmesi bizleri çok mutlu etti. Özellikle kızım, Başkanımızı karşısında görünce çok sevindi ve mutlu oldu. Babamız olmadığı için Başkanımız da daima bir baba şefkati göstererek, çocuklarımın yanında olmaya çalışıyor. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Her zaman yanımızda olmaya çalışıyor, sıkıntılarımızı gidermeye çalışıyor. Bugün de bizzat okula gelerek kızımı sınıfında ziyaret etti. Kızımla yakından ilgilendi, onun isteklerini dinledi. Ben, Başkanımıza bu duyarlı davranışından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.