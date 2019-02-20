Başkan-esnaf tek yürek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan yoğun ilgi gördü.20 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
Hasan Özan Bursa
Nalbantoğlu ve Orhangazi Çarşısı’ndaki mağazaları tek tek dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposunun arasında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Aktaş, sırasıyla Orhan Camii Meydanı ve Orhangazi Çarşısı’ndaki dükkanlara uğradı.
YORUM YAZ