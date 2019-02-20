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Başkan-esnaf tek yürek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan yoğun ilgi gördü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
Başkan-esnaf tek yürek

 Hasan Özan  Bursa 

Nalbantoğlu ve Orhangazi Çarşısı’ndaki mağazaları tek tek dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposunun arasında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Aktaş, sırasıyla Orhan Camii Meydanı ve Orhangazi Çarşısı’ndaki dükkanlara uğradı.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
  1. Bursa
  2. Nalbantoğlu
  3. Orhangazi Çarşısı
  4. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  5. Orhan Camii Meydanı

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