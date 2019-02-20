Başkan-esnaf tek yürek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan yoğun ilgi gördü.

Hasan Özan Bursa Nalbantoğlu ve Orhangazi Çarşısı’ndaki mağazaları tek tek dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği esnaftan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposunun arasında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Aktaş, sırasıyla Orhan Camii Meydanı ve Orhangazi Çarşısı’ndaki dükkanlara uğradı.



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