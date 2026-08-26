Başkan Erol: Toprağa suyu üreticiye gücü bölgemize bereketi taşıyacak bir yatırımdan bahsediyoruz

Kestel’in önemli tarımsal üretim bölgelerinden Şevketiye ve Lütfiye’de sulama imkânlarını güçlendirecek Şevketiye Göleti’nde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen çalışmaları sahada inceleyen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı

ŞEVKETİYE’NİN UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ SULAMA YATIRIMI, BAŞKAN EROL’UN YAKIN TAKİBİNDE İLERLİYOR

Şevketiye Göleti’nde devam eden imalatları yerinde inceleyen Başkan Ferhat Erol, projenin geldiği aşamayı değerlendirerek sürecin Kestel Belediyesi tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Başkan Erol, bölgenin uzun yıllardır gündeminde bulunan sulama meselesinin kalıcı şekilde çözüme kavuşmasının Şevketiye ve Lütfiye’nin geleceği açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

BAŞKAN EROL, “YAKLAŞIK 40 YILLIK BİR BEKLENTİDEN SÖZ EDİYORUZ”

Çalışmaların bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başkan Erol, şunları söyledi:

“Şevketiye’mizin yıllardır beklediği, nesillerdir konuşulan önemli bir meselede artık sona yaklaşıyoruz. Yaklaşık 40 yıllık bir beklentiden söz ediyoruz. Bu bölgede üretim yapan çiftçilerimizin en büyük ihtiyaçlarından biri, tarım arazilerimizin düzenli ve verimli bir şekilde suyla buluşmasıydı.

Bugün Şevketiye Göletimizde bu beklentiyi karşılayacak çalışmalar devam ediyor. Temelden yüksekliği 20 metre olan göletimizin rezervuar alanındaki beton imalatları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında Şevketiye ve Lütfiye mahallelerimizde yaklaşık 4 bin 200 dekar tarım arazimiz suyla buluşacak.

Bu yatırım, çiftçimizin toprağını daha verimli işlemesi, üreticimizin sulama suyuna daha güçlü şekilde erişmesi ve bölgemizde tarımsal üretimin desteklenmesi açısından son derece önemli. Bereketli toprakları ve tarımsal üretimiyle Kestel’imizin çok kıymetli bölgeleri. Dolayısıyla burada atılan her adımı yalnızca bir gölet yatırımı olarak değerlendirmiyoruz. Toprağa suyu, üreticimize gücü, bölgemize bereketi taşıyacak önemli bir adımdan söz ediyoruz.”

“SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ”

Kestel’in tarımsal üretim gücünü koruyacak ve üreticilerin imkânlarını geliştirecek çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Erol, kurumlar arası koordinasyonun devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Yıllardır beklenen bu önemli çalışmanın her aşamasını yakından takip ediyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğümüzle görüşmelerimizi ve koordinasyonumuzu sürdürüyoruz. Üreten, toprağını işleyen ve Kestel’imizin bereketine bereket katan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalar tamamlandığında 4 bin 200 dekar tarım arazimizin suyla buluşması bölgemiz adına çok önemli bir kazanım olacak”