0553 313 94 23

Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle buluştu

Tokat Belediye Başkanı Av.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:20
Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle buluştu

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Perakende ve Mahmutpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi.


Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Perakende Mahalle Muhtarı Hüseyin Kuyucu ve Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Cemal Demirel ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Eroğlu, vatandaşlardan gelen isteklerin hızla yerine getirileceğini söyledi. Başkan Eyüp Eroğlu, "Bugün Perakende ve Mahmutpaşa Mahallelerimize misafir olduk. Misafirperverlikleri için başta muhtarlarımız olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederim. Güzel bir sohbet ve istişare imkanı bulduk. Mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık ve ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tokat Belediyesi olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz 5 yılda yaptığımız işlerin daha güzelini yine önümüzdeki süreçte yapacağız. Vatandaşlarımıza kulak kesilerek, onlarla birlikte karar vererek yolumuza devam etmeyi şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturdan hareketle devam edeceğiz. Bundan sonra sıra bizde, bizler de belediye olarak istek ve talepleri yerine getireceğiz. Değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki: Utançla bezenmiş alçalma halidir
    1. Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki:..
    2. Isparta 32 Spor lige bileniyor
    3. Kırıkkale’de asayiş olayları: 6..
    4. Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Esat..
    5. Siirt’te jandarmadan huzur ve güven..
    6. MHP MYK-MDK toplantısı
    7. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    8. Ankara’da okul servisleri denetlendi
    9. Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası..
    10. "Suriye'de ABD, Rusya, rejim ve SDG..
    11. Denize düşen vatandaş boğulmaktan son..
    12. 16. Taş heykel sempozyumu hazırlıkları
    13. Netanyahu'dan İsrail vatandaşı..
    14. Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle..
    15. Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri..
    16. Kaza geçiren emniyet müdürü ve..
    17. HAK-İŞ ve Hacı Bayram Veli..
    18. ABD’de nakliye uçağı düştü: 2 ölü
    19. Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi
    20. Türk Hava Yolları, Ağustos ayında 84,8..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...