Başkan Ergün’ün adını kullanan dolandırıcılara karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün adını kullanarak, “Okullara yardım yapılacağı” bahanesiyle iş adamlarının arandığı ve dolandırılmaya çalışıldığı yönündeki ihbarlar üzerine açıklama yayınlayarak, vatandaşlardan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları ve emniyete bilgi vermeleri istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin de başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün adını kullanarak, bazı iş adamlarımızın telefonla aranarak, okullara yardım yapılacağı ve para istendiği duyumları belediyemize ulaşmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Cengiz Ergün, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde böyle bir talepte bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Telefondan iş adamlarımızı arayarak, büyükşehir belediye başkanımızın sekreteri olduğunu ve başkanımıza bağladığını ifade eden telefon numarasının da belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli her durumu emniyet yetkililerimizle paylaşmalarını önemle rica ederiz”