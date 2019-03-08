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Başkan Ergün Saruhanlı Belediyesini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, cuma gününü Saruhanlı ilçesine ayırdı.

08 Mart 2019 Cuma 14:38
Başkan Ergün Saruhanlı Belediyesini ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, cuma gününü Saruhanlı ilçesine ayırdı. Saruhanlı Belediye Hizmet Binası önünde coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Başkan Ergün, Saruhanlı Belediyesinde çalışan kadın personele çiçek ve fular armağan ederek günlerini kutladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir takım temaslarda bulunmak üzere Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. İlçe belediye binası önünde Başkan Ergün’ü, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, MHP İl Teşkilatı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, kadın kolları, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Belediye Meclis Üyeleri, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları da hazır bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, karşılamanın ardından Saruhanlı Belediye Başkanlığında çalışan kadın personellerle bir araya geldi. Başkan Ergün, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı, çiçek ve fular armağan etti. Kutlamanın ardından Başkan Ergün ve beraberindeki heyet Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı’nın makamına konuk oldu. Başkan Ergün’ü ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, yapılan yatırımlarla ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, cuma namazını Saruhanlı Çarşı Camii’nde kıldı. Cuma namazının ardından cami cemaati vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, geride kalan 5 yıllık süreçte olduğu gibi Saruhanlı’ya önümüzdeki dönemde de çok güzel hizmetler kazandıracağını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:38
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