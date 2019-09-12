Başkan Ergün MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Beştepe’de düzenlediği toplantıya katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla düzenlediği toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantının ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi’nde de bir takım temaslarda bulundu. Başkan Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım eşlik etti. Başkan Ergün, MHP Genel Merkezinde ilk olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret etti. Manisa’dan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından övgü ile söz eden Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Başkan Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Ergün, daha sonra ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla düzenlediği toplantıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüş alışverişinde bulunan Başkan Ergün, yatırım ve projeleri hakkında da bilgiler verdi. Başkan Ergün’ün çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisalılara selam ve sevgilerini iletti.