0553 313 94 23

Başkan Ergün ile genç iş insanları arasında samimi sohbet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Genç İşadamları Derneğine yaptığı ziyarette genç iş insanlarına altın öğütlerde bulunarak, "Hayatımda tek bildiğim bir gerçek var, çalışmak.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:13
Başkan Ergün ile genç iş insanları arasında samimi sohbet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Genç İşadamları Derneğine yaptığı ziyarette genç iş insanlarına altın öğütlerde bulunarak, "Hayatımda tek bildiğim bir gerçek var, çalışmak. Hepiniz birer belediye başkan adayı, yöneticisiniz. Düşünün, odaklanın ve çok çalışarak başarıya gidin” dedi.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında, Manisa Genç İşadamları Derneği ve Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ergün’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MHP İl Başkan Vekili Gökhan Hilmi Gülsoy, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, meclis üyeleri ile MHP il yönetimi eşlik etti. İlk olarak Manisa Genç İşadamları Derneğini ziyaret eden Başkan Ergün, dernek Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri ve dernek öğrenci temsilciliği üyeleri tarafından karşılandı. Dernek Başkanı Halil Ağırbaşlı, Başkan Ergün’e “Manisa Genç İşadamları Derneğinin kurucularındansınız. Sizleri takdir ediyoruz. Bugün burada olmanızdan dolayı da büyük memnuniyet içerisindeyiz” dedi.


Kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Ergün, “10 yılı geride bıraktık. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla tekrar aday olarak şahsımız gösterildi. Vatandaşlarımıza hizmetleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir kere daha tevecühhlerini gösterirlerse yine bu göreve geleceğiz. Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece hizmet için çalışmaya devam edeceğiz. Güzel projeleri kazandırmak amacındayım. Manisa için güzel projeler olacak” dedi.


Başkan Ergün’e Manisa Genç İşadamları Derneği Öğrenci Temsilciliği üyeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı hizmetler ve bundan sonraki süreçte kazandırılacak projeleri ile ilgili soru yöneltildi. Başkan Ergün öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirirken, gençlere bir öğüdü de oldu. Ergün, “Hayatımda tek bildiğim bir gerçek var. Çalışmak. Çalışacağız, başaracağız, hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi seviyeye getirmek için mücadele edeceğiz. Siz gençlerin bunu başaracak potansiyeli var. Hepiniz birer belediye başkan adayı, yöneticisiniz. Düşünün, odaklanın ve çok çalışarak başarıya gidin” diye konuştu.


Öğrenciler hazırladıkları projeleri Başkan Ergün’e anlattılar. Başkan Ergün buradaki ziyaretini sonlandırırken, dernek üyeleri ve öğrenci temsilciliği ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Memur-Sen’i ziyaret etti


Başkan Cengiz Ergün, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini de ziyaret etti. Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ergün, samimi bir sohbet havasında Manisa’nın geleceği ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Manisa’ya hizmet etmekten dolayı onurlu ve gururlu olduğunu belirten Başkan Ergün, “İnşallah vatandaşlarımız teveccühlerini gösterirlerse bir 5 yıl daha yine bu göreve geleceğiz. Manisa için en iyi hizmetleri kazandırmak amacıyla hareket ettik. Manisa’ya güzel projeler kazandırmak için çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.


Başkan Ergün buradaki ziyaretini hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:13
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir sağladı
    1. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    2. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    3. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    4. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    5. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    6. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    8. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    9. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    10. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    11. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    12. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    13. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    14. Belediyeden kadınlara özel konser
    15. New York borsası karışık seyirle açıldı
    16. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    17. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    18. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    19. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    20. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    21. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    22. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    23. Rize simidi tescillendi
    24. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    25. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    26. Genç kızın çantasından çıkanlar polisi..
    27. KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı..
    28. Atılan sigara izmariti az kalsın..
    29. YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat..
    30. Kula’da gece bekçileri göreve başladı
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'