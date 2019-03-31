Başkan Ergün ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi ve kızlarıyla birlikte sandık başına giderek, oyunu kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve kızları Hande ve Merve ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna geldi. Burada Cumhur İttifakı adayı ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile karşılaşan Başkan Ergün, ayakta bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarı dilekleri sundular. 1144 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Ergün ve ailesi, daha sonra oy kullanmaya gelen vatandaşlarla selamlaştı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “5 yılda bir yapılan mahalli idareler seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. 2009 olsun, 2014 yılı olsun vatandaşlarımız bu görevi bize tevdi etti. Bizler de hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmak için mücadele ettik. Cumhur İttifakı noktasında MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildim. Bu benim için şeref ve onurdur. Buna layık olma çabası içerisinde bugüne kadar Cumhur İttifakı’na halel getirmeden 3-4 aydır icraatlarımızı vatandaşımıza anlatma fırsatı bulduk. Demokrasinin kuralı gereği çıkacak sonuca saygı duyulması lazım. Vatandaşlarımız bir kere daha bize teveccüh gösterirlerse iktidarın da gücünü arkasına almış, 7 milletvekili ile ilçe belediye başkanlıkları ve 3 Bakanı ile kaldığımız yerden devam etme fırsatı buluruz inşallah. Seçim döneminde çalışan destek veren bütün çalışanlarımıza iki partimizin yetkililerine, il başkanlarına, yöneticilerine, ilçe başkanlarına, ocak başkanlarımıza, kadın kollarına, emek veren herkesten Allah razı olsun. Çıkacak sonucu saygıyla ve demokrasi içerisinde karşılayacağız. Birbirimizi tebrik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Mahalli idareler seçimleri herkes için hayırlı olsun” dedi.