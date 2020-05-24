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Siyaset

Başkan Erdoğan'ndan 'Ramazan Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında tüm Müslümanların bayramını tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:38:00 - 2020-05-24 09:56:48
Başkan Erdoğan'ndan 'Ramazan Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.

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