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Siyaset Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle duyurdular
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle duyurdular

Başkan Erdoğan'ın dün Nijerya'nın başkenti Abuja'ya düzenlediği resmi ziyaret, ülke basını tarafından yakından takip edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 18:42:00 -
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle duyurdular

Nijerya'nın en bilinen basın kuruluşlarından "Daily Trust", "Punch" "Channels TV", ziyarete ilişkin haberlerinde, Erdoğan'ın FETÖ'ye ilişkin açıklamalarını "Bana darbe girişiminde bulunan teröristler Nijerya'da" şeklinde başlığa taşıdı.

"Punch" da FETÖ'nün Türkiye'de 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin arkasında olduğunu vurguladı.

"Daily Trust" da iki ülke arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını belirterek Türkiye'nin Nijerya'ya terörle mücadelede yardımcı olacağı bildirdi.

Ziyaret "sağlam, sıcak ve samimi ikili ilişkilerin" bir yansıması

Ülkenin en yaygın haber sitelerinden "Premium Times" da haberinde "Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den Erdoğan'a övgü" başlığını kullandı.

Haberde, Buhari'nin, mevkidaşı Erdoğan'ın insani desteğe ihtiyacı olan milyonlarca mülteciyi barındırmak için ülkesinin sınırlarını açtığı için övgüde bulunduğuna yer verildi.

Ayrıca, Buhari'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ülkeye 2 günlük ziyaretini Türkiye ile Nijerya arasındaki "sağlam, sıcak ve samimi ikili ilişkilerin" bir yansıması olarak nitelendirdiğine işaret edildi.

Haberlerde, ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma sanayi, maden ve enerji gibi birçok alanda anlaşmalar yapıldığına değinildi.

"The Authority" ve "The Sun" gazeteleri de Emine Erdoğan'ın başkent Abuja'da Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) açılışını gerçekleştirdiğine haberlerinde yer verdi.

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