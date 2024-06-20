Başkan Erdoğan'ın ziyareti bir fırsat! Hedef 25 milyar Euro

BUĞRA KARDAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ticaret üssü konumunu kuvvetlendirmek için elinden geleni yapıyor. Erdoğan, ürün ve hizmet ihracatına ivme katmak için de mekik diplomasisi yürütüyor.

KRİTİK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Avrupa’yı yakın markaja alan Erdoğan’ın son durağı İspanya oldu. Erdoğan, Madrid’de Başbakan Pedro Sanchez’le önemli anlaşmalara imza attı. 13 anlaşma veya moratoryumdan 4’ü ticari, 2’si enerji ve çevre, 2’si bilim, 1’i deniz taşımacılığıyla ilgiliydi. Erdoğan ve Sanchez’in odağında savunma alanında yürütülecek projeler de vardı.

İhracatçılar, Erdoğan’ın Madrid temaslarının işe yarayacağını aktardılar. Türkiye-İspanya ticaretinin 18milyar Euro civarında olduğunu, 2021’de konulan 20 milyar Euro hedefinin tutturulmasına ramak kaldığını kaydettiler. Yeni hedefi 25 milyar Euro olarak ilan ederken “Türkiye de İspanya da ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için halen çok büyük kapasite olduğunun farkında” dediler. DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Öz­demir, 2023 yılında İspanya’yla ticaretin 19.2 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Özdemir, anılan yılda 9.3 milyar dolarla İs­panya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleş­tirildiğine dikkati çekti. “İs­panya, 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız sekizin­ci ülke oldu. Adı geçen ülkenin ihracatımızdan aldığı pay ise yüzde 3.6’da kaldı. Bu hacmin gerçek potansiyelimizi yan­sıttığını düşünmüyoruz. Potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor, bunun için daha büyük adım­lar atıyoruz” diye konuştu.

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İŞ BİRLİĞİ ŞART

Türkiye ile İspanya’nın turizmde el ele vermeleri gerektiğini de vurgulayan Özdemir, şunları ifade etti:

“Bu çerçevede karşılıklı uçuşların ve uçuş noktalarının arttırıl­ması, deniz taşımacılığının geliştirilmesi, her iki ülkeyi de kapsayan uzak pazarlar­dan gelen turistler için ortak tur paketleri oluşturulma­sı, Akdeniz’in çevre temiz­liği ve rehabilitasyonuna odaklanılması gibi hedefle­rimizin olduğunu söylemek mümkün. Sağlık turizmini teşvik etmek için ortak pazarlama stratejileri geliş­tirmek ve ilaç endüstrisi ile sağlık teknolojileri alanında ortak AR-GE projelerine ya­tırım yapılmasının önemine değinmek isteriz.”