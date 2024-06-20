Başkan Erdoğan'ın ziyareti bir fırsat! Hedef 25 milyar Euro
Türkiye-İspanya ticareti, 18 milyar Euro seviyesinde. Bu tutarı 25 milyar Euro’ya taşımak için hummalı çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Madrid temaslarının meyvelerini vereceğini belirten ihracatçılar, ikili ticareti arttırmamak için bir neden olmadığını söylediler. 25 milyar Euro hedefinin kısa zamanda yakalanmasının mümkün olduğunun altını çizdiler.
BUĞRA KARDAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ticaret üssü konumunu kuvvetlendirmek için elinden geleni yapıyor. Erdoğan, ürün ve hizmet ihracatına ivme katmak için de mekik diplomasisi yürütüyor.
KRİTİK ANLAŞMALAR İMZALANDI
Avrupa’yı yakın markaja alan Erdoğan’ın son durağı İspanya oldu. Erdoğan, Madrid’de Başbakan Pedro Sanchez’le önemli anlaşmalara imza attı. 13 anlaşma veya moratoryumdan 4’ü ticari, 2’si enerji ve çevre, 2’si bilim, 1’i deniz taşımacılığıyla ilgiliydi. Erdoğan ve Sanchez’in odağında savunma alanında yürütülecek projeler de vardı.
İhracatçılar, Erdoğan’ın Madrid temaslarının işe yarayacağını aktardılar. Türkiye-İspanya ticaretinin 18milyar Euro civarında olduğunu, 2021’de konulan 20 milyar Euro hedefinin tutturulmasına ramak kaldığını kaydettiler. Yeni hedefi 25 milyar Euro olarak ilan ederken “Türkiye de İspanya da ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için halen çok büyük kapasite olduğunun farkında” dediler. DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, 2023 yılında İspanya’yla ticaretin 19.2 milyar dolar olduğunu dile getirdi.
Özdemir, anılan yılda 9.3 milyar dolarla İspanya’ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirildiğine dikkati çekti. “İspanya, 2023 yılında en fazla ihracat yaptığımız sekizinci ülke oldu. Adı geçen ülkenin ihracatımızdan aldığı pay ise yüzde 3.6’da kaldı. Bu hacmin gerçek potansiyelimizi yansıttığını düşünmüyoruz. Potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor, bunun için daha büyük adımlar atıyoruz” diye konuştu.
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İŞ BİRLİĞİ ŞART
Türkiye ile İspanya’nın turizmde el ele vermeleri gerektiğini de vurgulayan Özdemir, şunları ifade etti:
“Bu çerçevede karşılıklı uçuşların ve uçuş noktalarının arttırılması, deniz taşımacılığının geliştirilmesi, her iki ülkeyi de kapsayan uzak pazarlardan gelen turistler için ortak tur paketleri oluşturulması, Akdeniz’in çevre temizliği ve rehabilitasyonuna odaklanılması gibi hedeflerimizin olduğunu söylemek mümkün. Sağlık turizmini teşvik etmek için ortak pazarlama stratejileri geliştirmek ve ilaç endüstrisi ile sağlık teknolojileri alanında ortak AR-GE projelerine yatırım yapılmasının önemine değinmek isteriz.”
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