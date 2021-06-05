Başkan Erdoğan'ın tarihi müjdesi hazımsız Yunan'ı kudurttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin daha yapıldığını açıklayınca dünya gündemine oturdu.

"Son dakika" koduyla geçtiler

Reuters, müjdeyi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğal gaz keşfettiğini ve bölgedeki toplam keşfi 540 milyar metreküpe çıkardığını söyledi." ifadesiyle duyurdu.

Haberde, geçen yıl Fatih sondaj gemisinin ülkenin en büyük keşfi olan Batı Karadeniz bölgesinin Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği hatırlatıldı.

dünyaca ünlü ajans, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin Amasra-1 sahasında ek keşif yaptığını ve bölgeden daha fazla iyi haber beklediği' ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'da yer yerinden oynadı

Başkan Erdoğan'ın müjdesini hazmedemeyen Yunan basını, çareyi iftira atmakta buldu. Müjdenin duyurulmasının hemen ardından olayı yorumlayan Yunan basını, bu açıklamaya 'inanmadıklarını' aktardı.

Yunan medyası, Bloomberg'in dün "Konuya yakın kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de daha fazla doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayabilir" haberine yer verdi.

Haberde, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörünün 2023'te Akuyu'da faaliyete geçeceği ve bunu yakında diğer projelerin takip edeceği bilgisine yer verildi.

Kathimerini: Türkiye 2023'te gaz pompalamaya başlayacak

Yunan Kathimerini gazetesi, haberinde "Türkiye, saha gelişimini hızlandırmak için üç sondaj gemisinden ikisini kullanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, her sondajdan sonra rezervlerin boyutunun artacağının bir işareti olarak, geçen ay bir sondaj gemisinin rezerv rakamlarını değerlendirmek için yeni test kuyuları açacağını, ikincisinin ise test kuyularını üretim durumuna yükselteceğini söyledi." dedi.

Haberde, "Ankara, 2027 veya 2028'de başlayan sürekli plato üretimiyle 2023'te Sakarya sahasından ana şebekesine gaz pompalamayı hedefliyor. Dönmez, dört aşamalı bir kalkınma planının ardından sahanın tam üretim durumuna ulaşacağını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Arab News: Erdoğan doğal gaz keşfini duyurdu

"Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bölgeden daha fazla iyi haber gelmesini bekliyoruz" ifadelerini ön plana taşıdı.

Naturalgasworld sitesi, "Türkiye, Karadeniz bölgesinde Ağustos 2020'de 302 milyar metreküp gaz keşfini bildirdi ve bu, ülkenin şimdiye kadarki en büyük keşfini ve o yıl küresel olarak yapılacak en büyük keşiflerden birini temsil ediyor" diyerek şunları kaydetti:

"İki ay sonra Erdoğan, ek değerlendirme çalışmasının ardından Sakarya için kaynak tahmininin 405 milyar m3'e çıkarıldığını söylemişti."

Bloomberg: 2030 yılına kadar 80 milyar metreküp

ABD'li Bloomberg'in haberinde şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye, son yıllarda kıyılarında petrol ve gaz arama çalışmalarını hızlandırdı. Türk sondajcılar geçen yıl Sakarya sahasındaki yakınlardaki Tuna-1 kuyusunda şimdiye kadarki en büyük keşif olan 405 milyar metreküp doğalgaz buldu.

"Türkiye şu anda yılda tükettiği 50 milyar metreküp gazın neredeyse tamamını ithal ediyor. Yetkililer, yerli üretimin ülkenin gaz talebini yüzde 60 oranında artırarak 2030 yılına kadar yılda 80 milyar metreküpe çıkarmasını bekliyor.

Keşiflerin ayrıca Türkiye'nin daha ucuz gaz ithal etmesine ve yıllık ortalama 44 milyar dolarlık enerji faturasını kesmesine izin vermesi bekleniyor."

Erdoğan: Enerji ithalatından kurtuluyoruz

Başkan Erdoğan, müjdeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz.

Kanuni Sondaj Gemimiz Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacak. Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor.

Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir."

Meyvelerini veriyor

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

İlk müjde Fatih'ten

İlk müjde geçen yıl Fatih sondaj gemisinden gelmişti. Fatih'in Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı. Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.

Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.

İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.

İnsansız üretim

Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi fakat TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasına göre, doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

Bu kapsamda, gaz denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğunda üretilecek. Bu tesis, 2 bin 173 kilometrelik bir alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına aktarılmasını sağlayacak ve deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak.

155 kilometrelik çift boru hattı

İşletme süresince üretim, uzaktan kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak.

Burada üretilen gazın karaya ulaştırılması için denizin 2 bin 200 kilometre derinliğinde 155 kilometrelik çift boru hattı kurulacak. Boru hattıyla Filyos'a gelen gaz burada kurulacak işleme tesisiyle Türkiye'nin gaz şebekesinin standartlarına uygun hale getirilecek.

Üretimde kademeli artış

Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak. Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye'nin geçen yıl 48,2 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek. Karadaki çalışmalar da sonuç verdi, 3 kuyuda petrol keşfedildi.

Karadeniz'deki doğal gazın ardından karada yürütülen çalışmalar da sonuç verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandı. Son 3 keşifle birlikte Türkiye Petrolleri'nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması 61 bin varilin üzerine çıktı.

Türkiye'nin enerji filosu

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor.

Yavuz Sondaj Gemisi

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018'de envantere katıldı.

Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz'un uzunluğu da 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip. Söz konusu gemi, çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.

Araştırma gemileri

Türkiye'nin deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri sürüyor. Daha önce hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu faaliyet, 2012'nin sonunda TPAO envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde ülke imkanlarıyla yürütülüyor.

31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan, iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme özelliğine sahip Barbaros Hayreddin Paşa gemisi denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.

Oruç Reis

Diğer sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis'in inşasına ise 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlandı. 23 Haziran 2017'de geçici kabulü yapılan gemi, 2017 yılı Ağustos ayı içinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan Oruç Reis gemisi ile petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebiliyor.

Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.