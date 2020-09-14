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Gündem Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında böyle yankılandı
Gündem

Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında böyle yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan haddini fazlasıyla aşan Fransa'nın çakma "Napolyon"u Emmanuel Macron'a yıllar öncesine ait bir video ile cevap verdi. Erdoğan'ın paylaştığı videoda "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer aldı. Erdoğan'ın paylaşımı Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:17:00 - 2020-09-14 16:17:39

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki başarıları emperyalist Fransa'nın ayarlarını iyice bozdu. Avrupa Birliği'nden açık bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Macron, "Erdoğan hükümetine karşı sert olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyerek haddini ve boyunu fazlasıyla aşan sözler sarfetti.

Çakma "Napolyon" Macron'un küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi bir cevap geldi.

"Bizi yiyemezsiniz"

Sosyal medya hesabından İstanbul belediye başkanı olduğu döneme ait bir videoyu paylaşan Erdoğan "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

Erdoğan'ın sözleri Yunan basınını salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı Yunan medyasını da salladı. Erdoğan'ın provokasyon peşinde koştuğunu iddia eden Yunan medyası hazımsızlıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsan" ve "yasadışı" olarak nitelendiren Yunan medyası küstah ifadeler kullanarak yaşanan krizden Ankara yönetimini sorumlu tuttu.

Akılalmaz bir şekilde Türkiye'nin işgalci bir politika izlediğini iddia eden Yunan basını "Türk çılgınlığı zirve yaptı. Uluslararası hukuku ihlal eden Türkiye bölgede yasa dışı eylem ve tatbikatlar gerçekleştirdi" hezeyanında bulundu.

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