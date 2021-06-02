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Gündem Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ayarlarını fena bozdu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ayarlarını fena bozdu

Başkan Erdoğan’ın terör örgütü PKK'nın Irak’taki önemli üslerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili sözleri dış basında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 17:39:00 - 2021-06-02 17:40:47
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ayarlarını fena bozdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

"Mahmur Kandil'in kuluçka yuvasıdır"

Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.

Mahmur Kampı nerede?

Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yer alıyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.

Başkan Erdoğan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan'ın ifadelerini Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularına aktardı.

Türkiye'nin "mülteci kampını" vuracağı yalanını ortaya atan Reuters haber ajansı "Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İsrail'in Jeruselam Post gazetesi ise PKK'lı teröristler için "Kürt militanlar" ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi."

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