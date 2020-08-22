Başkan Erdoğan’ın müjdesi sonrası paylaşım rekorları kırdı

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi için, ‘Dombra’ şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov tarafından yorumlanan Osman Bey marşı, dün Başkan Erdoğan’ın açıkladığı tüm dünyada ses getiren müjdesinden sonra yerli ve yabancılar tarafından en çok paylaşılanlar arasına girdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu dönemi anlatan şarkı, Recep Tayyip Erdoğan 'hashtag'leriyle paylaşıldı.

Yapımcılığını Bozdağ Müzik'in üstlendiği, sözlerini Ozan Bodur'un kaleme aldığı eser, ilk kez dizinin 24'üncü bölümünde yayınlanmıştı.

Sosyal medyada Osmanlı Devleti tekrar kuruluyor yorumları ile paylaşılan video en çok paylaşılanlar arasında yerini koruyor.