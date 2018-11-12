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Başkan Erdoğan’ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik

Başkan Erdoğan’ın terör örgütlerine yönelik verdiği 'kararlılık' mesajının ardından Fırat’ın doğusunda hareketli dakikalar yaşanıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
Başkan Erdoğan’ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusunun temizleneceği mesajının üzerine Mardin’in karşında bulunan sınır hattında YPG ve ABD iş birliği sürüyor.

ABD'nin son bir hafta içinde 420 adet zırhlı, kamufulajlı, FTP, Stringer füzeleri, zırhlı mühimmat ve aracı Mardin’in Kızıltepe ve Nusaybin sınırı karşında bulunan yaklaşık 300 YPG’liye teslim ettiği iddia edildi. YPG’nin Mardin sınırına 10 kilometre uzaklıktaki karakolları ve mevzileri ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından görüntülendi.

Elleri tetikte bekliyorlar

Mardin sınırı boyunca yeni hendekler kazan YPG’liler görüntülenirken, sınır hattında yeni mevzilerin yapıldığı belirtildi. Yeni kazılan hendek ve mevzilere YPG’lilerin takviye yaptığı öne sürülürken, olası bir saldırıya karşı sınır hattında nöbet tutan askerler ise elleri tetikte bekliyor.


Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD’li komutanların sık sık bölgeye geldiği ve YPG ile iş birliği içinde olduğu belirtildi. YPG’lillerin örgüte eleman kazandırmak için Deyrizor, Aradi, İbrahimiye, Biriknes köylerinde bulunan gençleri evlerinden alarak örgüte katılması için baskı yaptığı belirtildi.

Yeni katılanların eğitimlerinin ABD’li heyetle birlikte verildiği belirtilirken, örgüte katılmak istemeyen gençlerin çoğunun Kızıltepe sınırından Türkiye’ye kaçmak için mücadele ettiği öğrenildi.

Kızıltepe Şenyurt - Suriye sınırında Türk karakollarını ve mevzilerinin karşısında konuşlanan ve tahrik edici unsurlarda bulunan YPG militanları, Abdullah Öcalan ve YPG bayraklarını sergiledikleri belirtiliyor.

YPG’nin zaman zaman kendi içinde de çatışma yaşadığı ifade edilirken, bomba ile infazların bölge köylerden rahatlıkla gözlemlendiği bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
  1. abd
  2. Mardin
  3. ypg
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Fırat

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