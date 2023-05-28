Başkan Erdoğan'ın liderliğine tebrik yağıyor! Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban'dan mesaj var!

Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler gelmeye başladı.. Zaferi şu saatler içinde Başkan Erdoğan şarkılar eşliğinde ZAFERİ kutlarken binlerce vatandaş 'Bay Bay Kemal' diyerek çığlıklar eşliğinde zaferi kutuladılar. Erdoğan ise 3 defa 'Bay Bay Bay Kemal' diyerek konuşmasını sürdürdü....

ORBAN: TARTIŞMASIZ ZAFER

Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban da "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız seçim zaferini kutluyorum" diye yazdı.

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DİĞER MESAJLAR İSE ŞÖYLE;

SOMALİ: TEBRİKLER DOST VE KARDEŞ TÜRKİYE!

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Türkçe mesaj paylaşarak Erdoğan'ı tebrik etti.

ÖZBEKİSTAN: TARİHİ ZAFERİNDEN DOLAYI İÇTENLİKLE TEBRİK EDİYORUZ

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki güvenilir ve tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti" ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN: ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Pakistan Başbakanı Sahbaz Şerif, "Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'na,Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum. Siyaseti kamu hizmetine demirlemiş birkaç dünya liderinden biridir. O, mazlum Müslümanlar için bir güç direği ve devredilemez hakları için ateşli bir ses olmuştur. Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, yukarı yönlü bir yörüngede kalmaya devam edecektir. İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederek, sabırsızlıkla Azerbaycan'a beklediğini söyledi.

LİBYA: TÜRK HALKI ERDOĞAN'A OLAN GÜVENİ VE PROJELERİNİN BAŞARISINI YENİLEDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan'a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.