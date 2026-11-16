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Sağlık Kış aylarında sofradan eksik etmeyin! Bağışıklığa destek oluyor, uykuyu da etkiliyor
Sağlık

Kış aylarında sofradan eksik etmeyin! Bağışıklığa destek oluyor, uykuyu da etkiliyor

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Kış aylarında sofradan eksik etmeyin! Bağışıklığa destek oluyor, uykuyu da etkiliyor

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti. Kural, meyvenin özellikle grip ve soğuk algınlığı dönemlerinde tercih edilebileceğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığı destekleyen besinlere ilgi arttı. Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın A ve C vitaminlerinin yanı sıra yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle öne çıktığını belirterek, düzenli beslenme içinde farklı şekillerde tüketilebileceğini ifade etti.

Tokluk hissini artırır

Kural, kızılcığın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekerek, "A ve C vitaminlerinin yanı sıra karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerir. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere bağışıklık sistemi sorunlarında etkilidir. Yüksek lif oranıyla sindirimi destekler, tokluk hissini artırır ve özellikle zayıflama diyetlerinde yardımcı olur" dedi.

 

Kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, alerjileri azaltan ve kan damarlarını güçlendiren önemli bir antioksidan olduğunu belirten Kural, "Ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkiye sahiptir. Retinayı koruyarak göz sağlığını destekler" ifadelerini kullandı.

 

Kızılcığın melatonin açısından da zengin bir besin olduğuna vurgu yapan Kural, şunları kaydetti:

"Melatonin; uyku düzenimizi, yaşam ritmimizi ve hücre yenilenmesini düzenleyen en önemli hormonlardan biridir. Uyku kalitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar melatonini en etkili antioksidanlardan biri olarak tanımlıyor. Bu hormonun doktor kontrolünde takviye edilmesi yaşam kalitesini yükseltir. Kızılcık, kanın pıhtılaşmasını da düzenler. Çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbeti özellikle şeker hastaları için faydalıdır. Kızılcık kabuğu ise ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesicidir."

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