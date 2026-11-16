UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nin 6’ncı ve son haftası 8 maçla başladı. Milli Takımımız Fransa’ya deplasmanda 2-1 yenilirken Belçika, İtalya’yı 4-1 mağlup etti. Gecenin maçında ise İngiltere deplasmanda ispanyayı 3-2 yenmeyi başardı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. haftanın ilk gününde, A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya konuk olduğu gruptaki son maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Gruptaki diğer mücadelede Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 yendi.
Fransa'nın 13 puanla lider tamamladığı A Ligi 1. Grup'ta, Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Türkiye ise son sırada yer alıyor.
10 KİŞİ KALAN İNGİLTERE'DEN TARİHİ GALİBİYET
A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.
Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçen İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle skoru 3-2 yapan İspanya'nın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, rakibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
15 puana sahip iki ülkeden İngiltere'nin averajla lider, İspanya'nın ikinci olduğu grupta, Hırvatistan 6 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Çekya ise dördüncü sırada yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1. Grup
Fransa-Türkiye: 2-1
Belçika-İtalya: 4-1
3. Grup:
Hırvatistan-Çekya: 2-1
İspanya-İngiltere: 2-3
C LİGİ
1. Grup:
Belarus-Arnavutluk: 0-2
Finlandiya-San Marino: 7-2
2. Grup
Kıbrıs Rum Kesimi-Karadağ: 1-4
Letonya-Ermenistan: 0-0
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
A LİGİ
2. Grup
22:45 Yunanistan - Sırbistan
22:45 Almanya – Hollanda
B LİGİ
1. Grup
22:45 K. Makedonya – Slovenya
22:45 İsviçre – İskoçya
C LİGİ
3. Grup
18:00 Kazakistan – Slovakya
18:00 Faroe Adaları – Moldova
C LİGİ
4. Grup
20:00 İzlanda – Lüksemburg
20:00 Estonya – Bulgaristan
D LİGİ
1. Grup
22:45 Cebelitarık – Malta
2. Grup
20:00 Litvanya – Lihtenştayn
YARINKİ MAÇ PROGRAMI
A LİGİ
4. Grup
22:45 Galler – Portekiz
22:45 Danimarka – Norveç
B LİGİ
2. Grup
22:45 Ukrayna - Gürcistan
22:45 Macaristan- Kuzey İrlanda
3. Grup
22:45 İsrail - Avusturya
22:45 İrlanda – Kosov
4. Grup
22:45 Polonya – İsveç
22:45 Bosna-Hersek – Romanya