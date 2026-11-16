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Spor UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta maçları başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 6’ncı ve son haftası 8 maçla başladı. Milli Takımımız Fransa’ya deplasmanda 2-1 yenilirken Belçika, İtalya’yı 4-1 mağlup etti. Gecenin maçında ise İngiltere deplasmanda ispanyayı 3-2 yenmeyi başardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. haftanın ilk gününde, A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Milli Takım, deplasmanda Fransa'ya konuk olduğu gruptaki son maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Gruptaki diğer mücadelede Belçika, sahasında ağırladığı İtalya'yı 4-1 yendi.

Fransa'nın 13 puanla lider tamamladığı A Ligi 1. Grup'ta, Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Türkiye ise son sırada yer alıyor.

10 KİŞİ KALAN İNGİLTERE'DEN TARİHİ GALİBİYET

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçen İngiltere, 63. dakikada Elliot Anderson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle skoru 3-2 yapan İspanya'nın son bölümdeki çabaları sonuç vermedi ve İngiltere, rakibinin 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

15 puana sahip iki ülkeden İngiltere'nin averajla lider, İspanya'nın ikinci olduğu grupta, Hırvatistan 6 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Çekya ise dördüncü sırada yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. Grup

Fransa-Türkiye: 2-1

Belçika-İtalya: 4-1

3. Grup:

Hırvatistan-Çekya: 2-1

İspanya-İngiltere: 2-3

C LİGİ

1. Grup:

Belarus-Arnavutluk: 0-2

Finlandiya-San Marino: 7-2

2. Grup

Kıbrıs Rum Kesimi-Karadağ: 1-4

Letonya-Ermenistan: 0-0

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

A LİGİ

2. Grup

22:45 Yunanistan - Sırbistan

22:45 Almanya – Hollanda

B LİGİ

1. Grup

22:45 K. Makedonya – Slovenya

22:45 İsviçre – İskoçya

C LİGİ

3. Grup

18:00 Kazakistan – Slovakya

18:00 Faroe Adaları – Moldova

C LİGİ

4. Grup

20:00 İzlanda – Lüksemburg

20:00 Estonya – Bulgaristan

D LİGİ

1. Grup

22:45 Cebelitarık – Malta

2. Grup

20:00 Litvanya – Lihtenştayn

YARINKİ MAÇ PROGRAMI

A LİGİ

4. Grup

22:45 Galler – Portekiz

22:45 Danimarka – Norveç

B LİGİ

2. Grup

22:45 Ukrayna - Gürcistan

22:45 Macaristan- Kuzey İrlanda

3. Grup

22:45 İsrail  - Avusturya

22:45 İrlanda – Kosov

4. Grup

22:45 Polonya – İsveç

22:45 Bosna-Hersek –  Romanya

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak
UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak

Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı! Düşenler ve çıkanlar belli olacak

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