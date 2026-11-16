Adı bile yetiyordu! “Patronların Patronu” hayatını kaybetti

Miguel Angel Felix Gallardo, 1980'li yıllarda kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'nın uyuşturucu ticaretinde belirleyici bir isim haline geldi. Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağlarından birini oluşturan Gallardo, Meksika üzerinden ABD'ye uzanan uyuşturucu kaçakçılığını büyük ölçüde tek merkezden yönetmeyi başardı. Kolombiyalı uyuşturucu kartelleriyle kurduğu ittifaklar sayesinde kokain ticaretinde de etkili olan Gallardo, farklı suç örgütleri arasındaki bağlantıları yönetmesi nedeniyle "El Jefe de Jefes" yani "Patronların Patronu" lakabıyla anılmaya başlandı. Bu lakap, onun yalnızca bir kartelin lideri olmasını değil, uyuşturucu ticaretindeki diğer güçlü isimler üzerinde kurduğu etkiyi de yansıtıyordu.