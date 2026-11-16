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Adı bile yetiyordu! "Patronların Patronu" hayatını kaybetti

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Adı bile yetiyordu! “Patronların Patronu” hayatını kaybetti

Meksika'nın en güçlü uyuşturucu örgütlerinden Guadalajara Karteli'nin kurucusu ve "El Jefe de Jefes" (Patronların Patronu) lakabıyla tanınan Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 37 yıldır cezaevinde bulunan ve son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü uyuşturucu baronunun çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Meksika'da uyuşturucu ticaretinin en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen ve "Patronların Patronu" lakabıyla bilinen Miguel Angel Felix Gallardo'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık durumu kritik seyreden Gallardo'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Foto - Adı bile yetiyordu! "Patronların Patronu" hayatını kaybetti

Açıklamada, "Sağlık durumu kritik seyrederken müşahede altında tutulan Felix Gallardo, çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu sağlık tesislerinde hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi. Jalisco eyaletindeki Puente Grande Cezaevi'nde 40 yıllık hapis cezasını çeken Gallardo, düşük oksijen seviyesi ve kronik sağlık sorunları nedeniyle 13 Kasım'da Guadalajara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye sevk edilen 80 yaşındaki eski kartel liderinin sağlık durumunun ağırlaştığı ve doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Son yıllarda hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve ilerleyen işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gallardo, 1989 yılından bu yana cezaevindeydi.

#2
Foto - Adı bile yetiyordu! "Patronların Patronu" hayatını kaybetti

Miguel Angel Felix Gallardo, 1980'li yıllarda kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'nın uyuşturucu ticaretinde belirleyici bir isim haline geldi. Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağlarından birini oluşturan Gallardo, Meksika üzerinden ABD'ye uzanan uyuşturucu kaçakçılığını büyük ölçüde tek merkezden yönetmeyi başardı. Kolombiyalı uyuşturucu kartelleriyle kurduğu ittifaklar sayesinde kokain ticaretinde de etkili olan Gallardo, farklı suç örgütleri arasındaki bağlantıları yönetmesi nedeniyle "El Jefe de Jefes" yani "Patronların Patronu" lakabıyla anılmaya başlandı. Bu lakap, onun yalnızca bir kartelin lideri olmasını değil, uyuşturucu ticaretindeki diğer güçlü isimler üzerinde kurduğu etkiyi de yansıtıyordu.

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Foto - Adı bile yetiyordu! "Patronların Patronu" hayatını kaybetti

Gallardo'nun adı, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) gizli ajanı Enrique Camarena Salazar'ın 1985 yılında öldürülmesiyle de anıldı. Meksika'daki uyuşturucu örgütlerine yönelik operasyonlarda görev yapan Camarena'nın öldürülmesi, ABD ile Meksika arasındaki ilişkilerde büyük yankı uyandırdı. 1989 yılında tutuklanan Gallardo, Camarena cinayetiyle bağlantılı suçlardan hüküm giydi. Söz konusu cinayet, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. 8 Ocak 1946'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bulunan Bellavista yerleşiminde dünyaya gelen Miguel Angel Felix Gallardo, kariyerine polis memuru olarak başladı. Daha sonra organize suç dünyasına yönelen Gallardo, 1980'li yıllarda Guadalajara Karteli'nin kurulmasında öncü rol oynadı.

#4
Foto - Adı bile yetiyordu! "Patronların Patronu" hayatını kaybetti

Kolombiyalı kartellerle geliştirdiği ilişkiler sayesinde uyuşturucu kaçakçılığının rotasını kokaine çeviren Gallardo, Meksika'dan ABD'ye gerçekleştirilen sevkiyatların önemli bölümünde söz sahibi oldu. Uyuşturucu ticaretindeki etkisi nedeniyle uzun yıllar ülkenin en güçlü suç örgütü liderlerinden biri olarak kabul edildi. 1989 yılında tutuklanan Gallardo, yaşamının yaklaşık 37 yılını cezaevinde geçirdi. Bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşayan eski kartel liderinin durumu son günlerde ağırlaştı. 13 Kasım'da hastaneye kaldırılan Gallardo'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetmesiyle Meksika'nın uyuşturucu ticareti tarihinde önemli bir dönemin simgelerinden biri yaşamını yitirmiş oldu.

#5
Foto - Adı bile yetiyordu! "Patronların Patronu" hayatını kaybetti

Miguel Angel Felix Gallardo, 8 Ocak 1946'da Meksika'nın Sinaloa eyaletinde doğdu. Eski bir polis memuru olan Gallardo, 1980'li yıllarda Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte Guadalajara Karteli'ni kurdu. Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılığını büyük ölçüde tek merkezden yönetmesi ve Kolombiyalı kartellerle kurduğu ilişkiler nedeniyle "El Jefe de Jefes" (Patronların Patronu) lakabıyla tanındı. 1989 yılında tutuklanan Gallardo, DEA ajanı Enrique Camarena Salazar'ın öldürülmesiyle bağlantılı suçlardan hüküm giydi. Yaklaşık 37 yıl cezaevinde kalan eski kartel lideri, 80 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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