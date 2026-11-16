Adı bile yetiyordu! “Patronların Patronu” hayatını kaybetti
Meksika'nın en güçlü uyuşturucu örgütlerinden Guadalajara Karteli'nin kurucusu ve "El Jefe de Jefes" (Patronların Patronu) lakabıyla tanınan Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 37 yıldır cezaevinde bulunan ve son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü uyuşturucu baronunun çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Meksika'da uyuşturucu ticaretinin en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen ve "Patronların Patronu" lakabıyla bilinen Miguel Angel Felix Gallardo'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık durumu kritik seyreden Gallardo'nun çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.