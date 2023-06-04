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Dünya
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Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

2023-06-04 15:29:18
Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

Rus lider Vladimir Putin'in hakkında bir iddia ortaya atıldı.Kremlin’in tüm yalanlamalarına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin’in gerçek annesinin Vera Putina olduğu iddia edilmişti. Annesi olduğunu iddia eden kadının ölmeden önce Putin hakkında söylediği iddialar İngiliz basınında yeniden gündeme geldi. Devlet Başkanı Putin'in hakkındaki geçmişteki iddia dolu sözleri, olay itiraflar...

#1
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

RUSYA Lideri Vladimir Putin'in bir resmi bir de gayri resmi annesi var. Resmi annesi Kremlin tarafından Maria Shelomova olarak tanıtılıyor. Rus lider Vladimir Putin'in annesi olduğunu iddia eden kadının ölmeden önce Putin hakkında söylediği iddialar İngiliz basınında yeniden gündem oldu. Putin'in çocukken tavukları silahla vurduğunu ve rakipleri yenilene kadar hiçbir mücadeleden vazgeçmediğini anlatan kadın, ayrıca Rus liderin evlilik dışı dünyaya geldiğini iddia etti.

#2
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

97 yaşında hayata veda eden Vera Putina, ölümünden önce İngiliz The Sun'a verdiği özel röportajda Rus lider Vladimir Putin'in oğlu olduğunu iddia etmiş ve çocukluğuna dair ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Vera Putina’nın evli bir adamla ilişki sırasında hamile kaldığı ve Putin’i dünyaya getirdiği dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

#3
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

Vera, evli bir adamla olan ilişkisinden Putin'in dünyaya geldiğini iddia etti. Vera, 10 yaşında kendisinden ayrılan Rus liderin mutsuz bir çocuk olduğunu söyledi. Putin'in küçük bir çocukken üvey babası Georgi tarafından sevilmediği eski Sovyet eyaleti Gürcistan'daki Metekhi köyünde büyüdüğünü öne sürdü. Vera, 10 yaşındayken oğlunun Rusya'nın Ochyor kentindeki büyükanne ve büyükbabasının yanına nasıl gönderildiğini ve bir daha geri dönmediğini açıkladı. Ölmeden önce verdiği röportajda ise Vera, Putin'in çocukluğundan bazı ayrıntıları paylaştı.

#4
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

RESMİ KAYITLARDA FARKLI! Metekhi yakınlarındaki bir kasabada bulunan gayri resmi kayıtlar ve Putina Vladimir Putin'in 1959'dan 1960'a kadar Metekhi okuluna kayıtlı olduğunu ve Rus değil Gürcü olarak doğduğunu söylüyor. Oğluna 'Vovo' olarak seslendiğini söyleyen Vera, şu açıklamaları yaptı: “Vova sessiz, düşünceli küçük bir çocuktu. Komşuların tavuklarını vurmak için yaptığı sapanı hâlâ saklıyorum. Bu konuyu sık sık şikayet ettiler. Sessiz olmasına rağmen, çok rekabetçi ve çabuk sinirleniyordu. İster balık tutmak olsun ister güreşmek olsun, yaşıtlarından hiç kimsenin herhangi bir konuda ondan daha iyi olmasına dayanamıyordu. Her zaman başkalarını yenmek zorundaydı. Başkasının yaptıklarından daha iyisini yapana kadar dinlenmiyordu.” Vera, oğlunun bu davranışının üvey babası tarafından kendisine dayatılan çocukluk travmasından kaynaklandığını iddia etti.

#5
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

Putina'nın iddiaları, Putin'in 1952'de St. Petersburg'da, her ikisi de 1990'larda ölen Rus bir çift olan Vladimir Putin Sr. ve Maria Shelomova'nın üçüncü oğlu olarak doğduğunu söyleyen resmi belgelerine aykırı. Maria Ivanovna Putina'nın Vladimir Putin olduğunu iddia ettiği oğluyla fotoğrafı İDDİALARI ŞİDDETLE REDDETTİLER Vera'nın iddiaları 70 yaşındaki Putin'in 1952'de St Petersburg'da doğduğunu ve Rus bir çiftin üçüncü oğlu olduğunu söyleyen hayat hikayesiyle çelişiyor. Putin'in resmi hesabına göre, 1930'larda doğan kardeşi Albert bebekken öldü ve 1940 doğumlu diğer kardeşi Viktor, 1942'de Leningrad Kuşatması sırasında açlıktan öldü. Vera'nın iddiaları Kremlin tarafından her zaman şiddetle reddedildi.

#6
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

Putina'nın iddiaları, Putin'in 1952'de St. Petersburg'da, her ikisi de 1990'larda ölen Rus bir çift olan Vladimir Putin Sr. ve Maria Shelomova'nın üçüncü oğlu olarak doğduğunu söyleyen resmi belgelerine aykırı. Maria Ivanovna Putina'nın Vladimir Putin olduğunu iddia ettiği oğluyla fotoğrafı İDDİALARI ŞİDDETLE REDDETTİLER Vera'nın iddiaları 70 yaşındaki Putin'in 1952'de St Petersburg'da doğduğunu ve Rus bir çiftin üçüncü oğlu olduğunu söyleyen hayat hikayesiyle çelişiyor. Putin'in resmi hesabına göre, 1930'larda doğan kardeşi Albert bebekken öldü ve 1940 doğumlu diğer kardeşi Viktor, 1942'de Leningrad Kuşatması sırasında açlıktan öldü. Vera'nın iddiaları Kremlin tarafından her zaman şiddetle reddedildi.

#7
Foto - Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

Vera'nın son sözleri ise "Hayalim Vova ile bir kez daha konuşmadan ölmemek. Onu sık sık rüyalarımda görüyorum ama benimle konuşmak istemiyor. Hem hayatta hem de rüyada beni affetmiyor" dedi.

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