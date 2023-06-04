Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor

RESMİ KAYITLARDA FARKLI! Metekhi yakınlarındaki bir kasabada bulunan gayri resmi kayıtlar ve Putina Vladimir Putin'in 1959'dan 1960'a kadar Metekhi okuluna kayıtlı olduğunu ve Rus değil Gürcü olarak doğduğunu söylüyor. Oğluna 'Vovo' olarak seslendiğini söyleyen Vera, şu açıklamaları yaptı: “Vova sessiz, düşünceli küçük bir çocuktu. Komşuların tavuklarını vurmak için yaptığı sapanı hâlâ saklıyorum. Bu konuyu sık sık şikayet ettiler. Sessiz olmasına rağmen, çok rekabetçi ve çabuk sinirleniyordu. İster balık tutmak olsun ister güreşmek olsun, yaşıtlarından hiç kimsenin herhangi bir konuda ondan daha iyi olmasına dayanamıyordu. Her zaman başkalarını yenmek zorundaydı. Başkasının yaptıklarından daha iyisini yapana kadar dinlenmiyordu.” Vera, oğlunun bu davranışının üvey babası tarafından kendisine dayatılan çocukluk travmasından kaynaklandığını iddia etti.