2023-06-04 15:29:18 Putin'in annesi olduğunu iddia etti, gözler ona çevrildi, gündem oldu! Flaş gelişme, dünya bunu konuşuyor
Rus lider Vladimir Putin'in hakkında bir iddia ortaya atıldı.Kremlin’in tüm yalanlamalarına rağmen Rusya lideri Vladimir Putin’in gerçek annesinin Vera Putina olduğu iddia edilmişti. Annesi olduğunu iddia eden kadının ölmeden önce Putin hakkında söylediği iddialar İngiliz basınında yeniden gündeme geldi. Devlet Başkanı Putin'in hakkındaki geçmişteki iddia dolu sözleri, olay itiraflar...