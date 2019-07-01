Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkedeki 80 kadın üniversitesini incelemesi için Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi'ne görev vereceğini belirterek, "Ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi. Erdoğan'ın karma eğitim hamlesi birçok kesimi mutlu etti.

Başkan Erdoğan, karma eğitime ilişkin önemli bir adım atacaklarını belirterek "Japonya’da 800 üniversite var. Ve bu 800 üniversitenin yüzde 10’u yüzde yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu tabi gerçekten bizler için gerçekten çok ama çok anlamlı. Doğrusu bizde böyle bir şey yok. Tabi olması halinde neler olur o da ayrı bir soru işareti. Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi

Azgın azınlığın ve seküler yobazların göklere çıkardığı karma eğitimle ilgili Başkan Erdoğan'ın G-20 sonrası attığı adım birçok kişiyi heyecanlandırdı. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Erdoğan'ın 'karma eğitim' hamlesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu, bir devrimdir. 26 yıldır Üniversitede çalışıyorum. Karma okullarda gençlerin takribi en az %70'i öncelikle karşı cinsle ilgileniyor, eğitim umurlarında bile değil. Gelin, gözlerinizle görün. Devlet, isteyene KARMA OLMAYAN ÜNİVERSİTE de sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Karma eğitim başarısızlığı körüklüyor

Eleştirilmesi dahi yasaklanan karma eğitim modelinin öğrencilerin başarısızlığında en büyük etken olduğu ortaya çıktı. Batı dünyasının Türkiye’ye dayattığı karma eğitim modelinde başarı oranlarının yerlerde süründüğü, tek cinsiyetli okullarda ise üst düzey bir başarı oranına ulaşıldığı saptandı. Gazetemizin karma eğitim sistemi üzerine yaptığı araştırmalar, toplumumuza dayatılanın aksine kız ve erkek öğrencilerin bir arada okumasının eğitimi olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi. ABD’nin Stetson Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada; karma okullardaki başarı oranı yüzde 55 seviyesinde kalırken, karma olmayan okullardaki başarı oranının yüzde 85’e dayandığını gözlemlendi. Avusturya Eğitim Araştırmaları Konseyi’nin 270 bin öğrenci üzerinde 6 yıl boyunca yaptığı araştırma neticesinde karma olmayan okulların, karma eğitim veren okullara nazaran yüzde 22 oranında daha başarılı olduğu gözlemlendi. İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu da, 2954 lise üzerinde yaptığı araştırmada kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim görmesinin daha kaliteli bir öğrenime olanak sağladığını saptadı.

Modern bir eğitim modeli olduğu iddiasıyla ülkemize dayatılan karma eğitim sisteminin eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini araştırmalar gözler önüne seriyor. Karma eğitimin tartışılmasını dahi hazmedemeyen azgın azınlığın öğrencilerimizin geleceğini tehlikeye attıklarını bilimsel araştırmalar gün yüzüne çıkarıyor. ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Stetson Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir araştırma karma eğitim modelindeki çürüklüğü adeta ifşa ediyor. Müfredatları aynı olan iki okul üzerinde dört yıl boyunca araştırma yapan Stetson Üniversitesi akademisyenleri, karma eğitim modelinde okuyan erkek öğrencilerin yüzde 55’i sınavlarını başarıyla verirken, karma olmayan bir okulda öğrenim gören erkek öğrencilerin başarısının yüzde 85’e çıktığını gözlemledi.