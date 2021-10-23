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Gündem Başkan Erdoğan'ın canlı yayınında renkli anlar... Bir anda sahneye çıktı
Gündem

Başkan Erdoğan'ın canlı yayınında renkli anlar... Bir anda sahneye çıktı

"AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"na katılan Başkan Erdoğan, konuşma yaptığı sırada hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bir anda sahneye çıkan "Hamza" adlı minik çocuk ile Başkan Erdoğan arasında renkli anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:51:00 - 2021-10-23 15:51:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu.

Çocuğu görünce konuşmasına ara verdi

Konuşması sırasında küçük bir çocuğun sahneye çıktığını gören Başkan Erdoğan, konuşmasına ara verdi. Minik çocuğa oyuncak hediye eden Erdoğan, isminin "Hamza" olduğunu öğrendiği davetsiz misafirine "Bizimkiler böyle işte" diyerek takıldı.

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