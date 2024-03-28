Başkan Erdoğan’ı devireceklerdi CHP’ye aparat olmaktan öteye gidemediler! Babacan Erzurum’da 20 kişilik “kalabalık” bir gruba seslendi
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi “biz olmazsak sen bir hiçsin”, “seni biz başkan yaptık” diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı CHP’nin aparatı olan DEVA ve Gelecek Partisi yerel seçimler öncesi içler acısı bir duruma düştü.
Seçim çalışmaları için Erzurum’a giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı dinlemeye yalnızca 20 kişi gitti.
Babacan, İl Başkanı Vahit Bingöl ve milletvekilleriyle beraber seçim otobüsüyle kent merkezini gezip vatandaşları selamladı.
Babacan, partileri dahil, 20 kişilik bir gruba seslendi.
Konuşmasında hükümetin enflasyon politikasını eleştiren Babacan, cebinden çıkardığı sarı kartı gösterdi. Bir süre sonra alandan ayrılan Babacan ve ekibi yollarına devam etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO