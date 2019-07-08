Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası vekillerle toplantılar yapmaya devam ediyor. Erdoğan bu toplantılarda önemli konularda değerlendirmeler yapıyor.

Geçen günlerde düzenlenen toplantıda Erdoğan'ın yeni parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili bir değerlendirme yaptığı ve "Ak Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dediği iddia edildi.

Yeni parti sorulunca...

Bugünse gazeteci Abdulkadir Selvi yazısında Erdoğan'ın, kendisine yeni partiyle ilgili yöneltilen bir soru karşısında duygusallaştığını ve "Sırtımızdan hançerlediler" dediğini iddia etti.