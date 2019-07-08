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Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıda yeni parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili 'Sırtımızdan hançerlediler' ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası vekillerle toplantılar yapmaya devam ediyor. Erdoğan bu toplantılarda önemli konularda değerlendirmeler yapıyor.

Geçen günlerde düzenlenen toplantıda Erdoğan'ın yeni parti kuracakları konuşulan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili bir değerlendirme yaptığı ve "Ak Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dediği iddia edildi.

Yeni parti sorulunca...

Bugünse gazeteci Abdulkadir Selvi yazısında Erdoğan'ın, kendisine yeni partiyle ilgili yöneltilen bir soru karşısında duygusallaştığını ve "Sırtımızdan hançerlediler" dediğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:50
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 23 Haziran İstanbul seçimleri
  3. Abdullah Gül
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Ali Babacan
  6. Ak Parti
  7. yeni parti

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