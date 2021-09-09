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Gündem Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı

Vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet eden Başkan Erdoğan, "Bugün hamdolsun 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 15:50:00 -
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları, aşılarını yaptırarak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye güç katmaya davet etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün hamdolsun 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum."

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