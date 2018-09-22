Başkan Erdoğan'dan Türk Bilim Adamları seferberliği! Resmen davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle birlikte katıldığı TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Konuşmasında gündeme dair bir çok konuyu ele alan Başkan Erdoğan, yeni bilimsel çalışmaların müjdesini vererek şunları söyledi.

"Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum."