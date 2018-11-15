Başkan Erdoğan'dan Tülin Bumin'e taziye telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşini arayarak başsağlığı diledi.15 Kasım 2018 Perşembe 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin’in eşi Tülin Bumin’i arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin’in eşi Tülin Bumin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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