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Gündem

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a teklif: Veliaht Prens Selman'a telefonla iletti!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 16:09:00 - 2024-09-01 16:16:35
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a teklif: Veliaht Prens Selman'a telefonla iletti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail’e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.

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