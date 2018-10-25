Başkan Erdoğan'dan sürpriz kabul
Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.25 Ekim 2018 Perşembe 16:35
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
Görüşmede Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
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