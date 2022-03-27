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Gündem Başkan Erdoğan'dan 'Şifa' tarifi: Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım
Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Şifa' tarifi: Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği görüşmede, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 00:00:00 - 2022-03-27 00:04:31
Başkan Erdoğan'dan 'Şifa' tarifi: Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım

Yeni havalimanı ve diğer projelerin açılış töreni için Tokat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, akşamları yatmadan önce yediği karışımın tarifini verdi. Başkan Erdoğan karışımı vatandaşlara da tavsiye etti.

Başkan Erdoğan karışımı

'Manda yoğurdu, hurma, kestane balı, yulaf ezmesi'

Başkan Erdoğan, akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifa olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye etti.

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa. Bunu yapın çok çok faydalı şifa" ifadelerini kullandı.

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