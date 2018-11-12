Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine telgraf
Başkan Erdoğan, Hakkari'de ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı yolladı.12 Kasım 2018 Pazartesi 19:43
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye telgrafında, Hakkari'de şehit olan askerler Halil Daş, Menduh Çelik, İbrahim Özkur, Melih Sancar, Yusuf Önder, Samet Kaymakçı ve Mehmet Kaşık, Şırnak'ta şehit olan askerler Ömer Doğan ve Ünal Olgun'un ailelerine başsağlığı dileklerini ifade etti.
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