Başkan Erdoğan’dan seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim isteyenleri susturacak açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin parçası olan ittifaklarda yüzde 50'nin altına düşmedik. Ana muhalefet neden yırtınıyor, neden çılgına dönüyor? AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyor. AK Parti bu başarısıyla bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini koruyabilmiş, istisnai örneklerin başında geliyor. 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız.

Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

Salgının tetiklediği değişimin bölgemizin tamamı, Türk dünyası, İslam alemi üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecek belirleyecektir. Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme tabi mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde bir senaryo, kurgu, tuzak, oyun vardır.

Verdiğimiz bu mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler bugünlere hazırlık içindi. Engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız, hedeflere ulaşacağız.