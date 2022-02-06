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Gündem Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 13:04:00 -
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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