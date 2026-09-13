Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana mesajı: Tüm dünyada barış ve huzura vesile olsun
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı. Yayımladığı tebrik mesajında toplumsal birlik ve küresel barış vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında şunları aktardı:
"Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum."