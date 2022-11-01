Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.

Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Rusya tarafı ile görüştüğünü ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski taraflarıyla görüşeceğini ifade etti.

ABD: Türklere güvenimiz sonsuz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirterek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.